Victorii pentru Minaur, eşecuri pentru CSŞ 2 în intermediară

Miercuri după-amiază s-a disputat etapa 4 intermediară în cadrul Campionatelor Naţionale de Juniori Under 19 şi 17, din seria 11 făcând parte şi echipele băimărene Minaur şi CSŞ 2.

Doar Minaur a reuşit să se impună în disputele de miercuri cu Atletic Zalău, iar CSŞ 2 a înregistrat înfrângeri în eşecurile cu LPS Satu Mare. CS Minaur se situează pe poziţiile 4 şi 6 la cele două categorii, iar CSŞ ocupă locurile 5 şi 2 la U19 şi 17.

• Under 19. Rezultatele etapei 4: LPS Cluj-Napoca – Luceafărul Oradea 11-1; CS Minaur Baia Mare – Atletic Zalău 4-2; CSŞ 2 Baia Mare – LPS Satu Mare 2-4.

• Under 17. Rezultatele etapei 4: LPS Cluj-Napoca – Luceafărul Oradea 1-0; CS Minaur Baia Mare – Atletic Zalău 1-0; CSŞ 2 Baia Mare – LPS Satu Mare 4-5.

Etapa viitoare, Under 19 şi 17 • Sâmbătă, 24 august: Luceafărul Oradea – CS Minaur Baia Mare, orele 16.00+18.00; Viitorul Cluj Junior – LPS Cluj-Napoca, orele 16.00+18.00. • Duminică, 25 august: ACS Atletic Zalău – CSŞ 2 Baia Mare, orele 16.00+18.00; LPS Satu Mare stă.