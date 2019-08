Tânărul dirijor de la „Sfântul Anton” şi-a lansat primul album

Sergiu Gliga – tânărul dirijor de numai 22 de ani al corului de la biserica greco-catolică „Sfântul Anton” din Baia Mare – şi-a lansat recent cel dintâi album, în cadrul Nopţii de Veghe ce a avut loc în Baia Sprie. Compact disc-ul intitulat „Cântece din Grădina Maicii Domnului” cuprinde şapte piese religioase dedicate Fecioarei Maria.

Lansarea de album, apărută spontan în programul evenimentului găzduit spre finalul lunii iulie de biserica greco-catolică „Coborârea Sfântului Spirit” din Baia Sprie, a reprezentat pentru Sergiu primul pas spre creionarea unei colecţii proprii de CD-uri. „E primul al­bum pe care l-am lansat, iar acesta cuprinde şapte cântece mariane, dedicate Fecioarei Maria”, a punctat Sergiu Gliga. Tânărul de 22 ani este deja, de cinci ani, dirijor al corului bisericii greco-catolice „Sfântul Anton” din Baia Mare, fiind foarte implicat în activitatea acestei parohii. Mai mult, este absolvent al Colegiului de Arte Baia Mare şi a fost admis la Facultatea de Muzică a Universităţii din Oradea. Pasiunea acestuia pentru muzică s-a manifestat, însă, devreme, în copilărie. „La cinci ani am pus mâna pe un pian mic şi, de atunci, am început să studiez singur. În prezent, compun piese în genul lui Richard Clayderman, stilul new romance”, mărturiseşte tânărul. Până la Crăciun, Sergiu speră să mai editeze un album de colinde, fiind inspirat de talentul maramureşeanului Ştefan Hruşcă. „Ştiu cam 100 de colinde şi vreau să păstrez în ele esenţa aceea de tradiţionalism”, mărturiseşte Sergiu. De două ori, tânărul şi-a încercat norocul şi la emisiunea „Românii au talent” unde, deşi a fost apreciat de cântăreaţa Andra, dar mai ales de public, nu a trecut de etapa preliminară. „A doua oară când am fost, anul trecut, am cântat o canţonetă italiană, O sole mio, pe două voci: bariton şi tenor. Sala s-a ridicat în picioare, la fel şi Andra. Am primit, însă, doi de Da şi doi de Nu. Dar mi-a plăcut şi cred că voi mai merge”, conchide Sergiu.