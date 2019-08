Denis Florin Năsui – elevul vișeuan ce a făcut din istorie o pasiune

În această perioadă, Muzeul de Istorie și Etnografie Vișeu de Sus se bucură de un număr mare de vizitatori. Trecând foarte des pragul muzeului și fiind obișnuit să aud explicațiile frumoase ale muzeografului Iuliu Copândean, în ultima perioadă am avut parte de o surpriză : în timp ce muzeograful prezenta o secțiune a muzeului unui grup de turiști, grupul din cealaltă secțiune avea, la rândul lui, un ghid – un tânăr elev, pasionat de istorie, ce descria cu mult entuziasm piesele din colecție.

Denis Florin Năsui este din localitatea Viseu de Jos, elev în clasa a-X-a la Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” din Vișeu de Sus, secția Filologie. Pasiunea lui a început în clasa a VII-a, pe vremea când era elev al Școlii Gimnaziale Vișeu de Jos, odată cu venirea la catedră a profesorului Vasile Tomoiagă. El i-a insuflat această pasiune și așa cum singur afirmă, l-a ajutat foarte mult. Și acum vorbește cu drag despre el și îi mulțumește.

Dragostea pentru istorie a crescut în clasa a VIII-a și a început să persevereze în studiul acesteia, să se documenteze mai intens, iar în clasa a IX-a s-a transformat deja într-o direcție clară de urmat în viața tânărului. Deși a apărut schimbarea școlii, a nivelului și a profesorului de istorie, s-a acomodat foarte rapid și a devenit cel mai bun din clasă.

Coordonat de profesorul său de istorie, Eusebiu Paul Olar, directorul Liceului Teoretic ”Bogdan-Vodă”, anul acesta a participat la Olimpiada Județeană de Istorie, fiind singurul elev care a reprezentat orașul Vișeu de Sus. Deși afirmă că testul de la olimpiadă a fost cel mai mare obstacol pe care l-a trecut până acum, rezultatul obținut (locul 4 pe județ, la diferențe mici de punctaj) demonstrează că testul a fost trecut ”cu brio”.

În luna iunie a acestui an a intrat într-un proiect demarat pe facebook de către tineri pasionați de istorie din întreaga țară : ”Istoria pe răzătoare”. Este, de fapt, așa cum Denis afirmă, ”un manifest pentru istorie”, având drept scop conș­tien­tizarea generației tinere asupra importanței istoriei. Sub genericul: ”să ne iubim istoria înseamnă să ne iubim pe noi”, fiecare membru al acestei comunități realizează materiale pe diferite teme, legate de evenimente importante din istoria românilor și istoria universală.

Dintre articolele documentate și realizate de tânărul vișeuan amintim : ”Descoperirea Americii”, ”Cimitirul de la Miraj – Valea Vaserului”, ”Victoria de la Belgrad”, ”Templul zeiței Artemis din Efes”, ”Răscoala lui Gheorghe Doja” etc. Diversitatea temelor abordate demonstrează nu doar pasiunea sa, ci și cercetarea și munca asiduă pe care o face pentru o pregătire temeinică a materialelor.

Îl felicităm pentru tot ceea ce face și îi dorim mult succes!