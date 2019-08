Aceaşi nemulţumire, alt loc de protest

Foştii angajaţi de la IPEG şi-au mutat protestul de la Casa Judeţeană de Pensii Maramureş la Prefectură. În sunet de vuvuzele, cei circa 30 de protestatari au cerut aplicarea legii 221/2018, respectiv recalcularea pensiilor în conformitate cu activitatea pe care au derulat-o în subteran. “Aşa au considerat oamenii că e suficient cât am stat la Pensii. Am ajuns la concluzia că e o decizie politică şi atunci trebuie să ne mutăm aici. Noi am cerut şi înfiinţarea unei comisii mixte formată din reprezentanţii de la Casa de Pensii şi Ministerul Muncii să vadă unde am lucrat, să ne vadă dosarele de pensionare, deciziile de pensionare. Dacă nu o să fie convinşi că avem dreptate, cedăm noi, dar nu cred că va fi cazul”, a spus Vasile Leş, iniţiatorul protestului. Oamenii mai vor o întrevedere cu premierul Viorica Dăncilă. În acest sens i-au înaintat acesteia o scrisoare în urmă cu trei săptămâni, dar deocamdată nu au primit răspuns. Foştii angajaţi de la IPEG sunt decişi să protesteze în faţa Prefecturii până în 30 septembrie. Ei sunt decişi să îşi prelungească acţiunile dacă nu li se va rezolva problema.