Ghinion încă de la debut

Heniu Prundu Bârgăului – AS Independenţa Baia Mare 2-0 (1-0)

În ultima perioadă ghinionul le urmăreşte constant pe jucătoarele de la AS Independenţa şi nu facem referire la joc, care cel puţin prin prisma rezultatului nu impune comentarii. O nouă accidentare şi-a pus amprenta asupra „domniţelor”. Şi al doilea portar, Kriszta Haim, s-a accidentat (fractură de mână) la încălzire. Cum titulara Krisztina Szoke-Nagy, cu întindere de ligamente la genunchi, nici nu a făcut deplasarea, în poartă a intrat internaţionala U19 Raluca Dragoş. Dar nici Raluca nu a fost scutită de accidentare, o minge şutată violent i-a produs o hemoragie nazală.

Revenind la jocul propriu-zis, gazdele şi-au apropiat victoria în urma a două faze fixe, mai precis două lovituri de corner. Golul din min. 69 a fost mai mult un autogol, mingea lovind în spate o apărătoare băimăreancă, apoi s-a strecurat în plasă.

Statisticile partidei au fost de partea AS Independenţa, care a avut şi bare şi ratări din poziţii avantajoase. Cu destule absenţe, cu un lot inferior gazdelor, care s-au întărit considerabil în urma unor transferuri surprinzătoare de la campioana „U-Olimpia” Cluj-Napoca, băimărencele pornesc cu stângul în noua ediţie de campionat.

În etapa 2, AS Independenţa va primi replica ocupantei poziţiei secunde în campionatul trecut, Fortuna Becicherecu Mic. Din nou un joc de dificultate maximă. Numai unitatea de grup şi autodepăşirea pot duce la un rezultat favorabil echipei antrenate de Liviu Ivasuc. • AS Independenţa Baia Mare: Raluca Dragoş – Cosmina Rotari, Camelia Daneliuc, Diana Pop, Gabriela Ţiţu, Daiana Oneţ, Laura Desmerean, Alexandra Buftea, Marinela Cotoş, Denisa Predoi, Dariana Indrei. Antrenor: Liviu Ivasuc.

Rezultatele etapei 1: Luceafărul Filiaşi – Universitatea Galaţi 0-2; AFC Fair-Play Bucureşti – CSŞ Târgovişte 4-3; Piros Security Arad – Universitatea Alexandria (anulat); Fortuna Becicherecu Mic – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca 0-3; Selena Constanţa – Vasas Femina Odorhei 2-1; Heniu Prundu Bârgăului – AS Independenţa Baia Mare 2-0.

Programul etapei 2 • Duminică, 1 septembrie: AS Independenţa Baia Mare – Fortuna Becicherecu Mic, ora 11.00; CSŞ Târgovişte – Piros Security Arad, ora 11.00; Luceafărul Filiaşi – AFC Fair-Play Bucureşti, ora 11.00 • Marţi, 3 septembrie: Universitatea Alexandria – Heniu Prundu Bârgăului, ora 11.00 • Miercuri, 4 septembrie: Universitatea Galaţi – Vasas Femina Odorhei, ora 11.00; Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – Selena Constanţa, ora 11.00.