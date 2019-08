Laborator modern la şcoala din Suciu de Sus

Începând cu anul şcolar 2019-2020, elevii Şcolii Gimnaziale „Florea Mureşanu” din Suciu de Sus (director, prof. Mihaela Angela Pop) se vor bucura de un modern laborator de biologie. Investiția – susținută atât de Primăria Suciu de Sus, cât și de prof. univ. dr. ing. Marian Proorocu, fost elev al acestei unități de învățământ – a fost realizată în vara acestui an și inaugurată sâmbătă, 24 august, în cadrul celei dintâi ediții a simpozionului „Interferenţe culturale în comuna Suciu de Sus”, organizat de Asociaţia „Cultura Suciu de Sus”.

Înainte de debutul lucrărilor simpozionului, găzduit de şcoala gimnazială din Suciu de Sus, participanţii au fost invitaţi să admire proaspătul laborator de biologie, dotat la cele mai înalte standarde. „Începând de astăzi (sâmbătă, n.r.), şcoala noastră are în dotare un cabinet de biologie modern în care profesorii îşi pot îndeplini misiunea lor, aceea de a educa. Investiţia în renovarea acestei săli de clasă a fost făcută de Primăria Suciu de Sus, iar pentru că acest cabinet avea nevoie de dotare materială prof. univ. dr. ing. Marian Proorocu, fiu al satului, a venit în sprijinul nostru şi a achiziţionat materiale în valoare de 10.000 de lei”, a punctat prof. Mihaela Angela Pop, directorul Şcolii Gimnaziale „Florea Mureşanu” Suciu de Sus mulţumind, totodată, pentru facilitarea accesului la o educaţie de calitate a elevilor din comună. Prezent la eveniment, prof. univ. dr. ing. Marian Proorocu a împărtăşit tuturor povestea acestui sprijin dat şcolii.

„Deşi sunt obişnuit cu publicul, am emoţii pentru că sunt în şcoala în care am învăţat şi sunt în faţa consătenilor mei. Totul a plecat de la ziua şcolii, de acum 4-5 ani, când am fost invitat şi am propus că trebuie să ne ocupăm de această şcoală pentru că mi se părea atunci că nu arăta prea bine. Atunci am promis, iar acea promisiune s-a înfăptuit în cursul acestui an. Am rugat conducerea şcolii şi primăria să amenajeze sala şi am promis că voi finanţa dotarea necesară pentru funcţionarea la cele mai înalte standarde a unui laborator de biologie pentru şcoala gimnazială”, a mărturisit prof. univ. dr. ing. Marian Proorocu, cadru didactic la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. Totodată, acesta a explicat şi de ce a ales să finanţeze investiţia în materiale didactice pentru un laborator de biologie. „În primul rând, un laborator de biologie e în mod cert necesar, iar în al doilea rând – pentru că (biologia, n.r.) e meseria şi pasiunea mea. Eu mă ocup de protecţia mediului, o problematică majoră a lumii de azi (…) Gestul este simbolic şi sper să înfăptuim şi mai multe”, a adăugat prof. univ. dr. ing. Marian Proorocu. Cu această ocazie, prof. univ. dr. ing. Marian Proorocu a dăruit şcolii şi cinci cărţi de specialitate scrise de el care corespund profilului laboratorului şi protecţiei naturii. Nu în ultimul rând, preotul greco-catolic Aurel Pop a sfinţit laboratorul, iar eleve ale şcolii, îmbrăcate în port tradiţional local, au susţinut un moment artistic.