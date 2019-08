Leonardo Mitruscsak, o nouă convocare la lotul naţional Under 19

Reprezentativa Under 19 a României va desfășura o ultimă acțiune înainte de calificările din această toamnă pentru Campionatul European de anul viitor. Selecționerul Laurențiu Roșu va avea la dispoziție 20 de jucători pentru dubla amicală cu Ucraina, programată în perioada 5-9 septembrie, printre aceştia regăsindu-se şi maramureşeanul Leonardo Mitruscsak, jucător legitimat la Plimob Sighetu Marmaţiei. Cele două jocuri de verificare se vor disputa în Ucraina, pe stadionul Yubileynyi (Bucha), conform următorului program: 6 septembrie, ora 16.00: Ucraina U19 – România U19; 8 septembrie, ora 14.00: Ucraina U19 – România U19.

Lotul convocat pentru această acțiune • Portari: Răzvan Ducan (FCSB), Ștefan Fara (SC Dinamo 1948); Fundași: Alexandru Sîrbu (Universitatea Craiova), Ștefan Nedelcu (AFC Metalul Buzău), Csongor Simo (FK Csikszereda Miercurea Ciuc), Tudor Telcean (Universitatea Cluj), Andreas Dumitrescu (FC Lugano/ Elveția), Radu Drăgușin (Juventus Torino), Gabriele Boloca (Bologna FC 1909/Italia); Mij­lo­cași: Darius Ghindovean (MSV Duisburg/Germania), Aurel June (ACS Foresta Suceava), Salvatore Marrone (Dunărea Călărași), Gabriel Toma (Fotbal Club Rapid), David Miculescu (UTA Arad), Andrei Mărginean (US Sassuolo/Italia), Cristian Dumitru (Academica Clinceni), Alex Negrean (Viitorul Pandurii Târgu Jiu); Atacanți: Cătălin Vaida (AFC Ardealul Cluj), Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Leonardo Mitruscsak (Plimob Sighetu Marmației).

Calificările se joacă în octombrie

Tricolorii născuți în 2001 vor debuta în calificări în luna octombrie. Partidele se vor desfășura în Serbia, în perioada 8-14 octombrie, conform următorului program: 8 octombrie: Spania – Lituania, România – Serbia; 11 octombrie: Spania – România, Serbia – Lituania; 14 octombrie: Spania – Serbia, Lituania – România.

La Turul de Elită, programat în luna martie a anului 2020, se vor califica primele două clasate în cele 13 grupe și cel mai bun loc trei, cărora li se alătură Portugalia.

La Campionatul European Under 19, care se va disputa în luna iulie a anului 2020, se vor califica cele șapte câștigă­toare ale grupelor împreună cu țara gazdă, Irlanda de Nord.