CS Minaur învinge vicecampioana AHC Dobrogea Sud: 25-23 (10-10)

Marți, a debutat Liga Zimbrilor, cu disputarea partidei dintre CS Minaur Baia Mare și AHC Dobrogea Sud Constanța. Am avut un meci extrem de viu de disputat, cu multe faze spectaculoase şi cu multă energie consumată de ambele echipe.

• Sala Polivalentă „Lascăr Pană” Baia Mare: cca 1000 de spectatori

• Arbitri: Claudiu Gorina – Florin Melencu (Craiova). Observator: Cristian Potora (Cluj-Napoca)

• Aruncări de la 7m: 5-4 (transformate: 5-3; a ra­tat Chikovani). Minute de eliminare: 10-16.

• CS Minaur: Ciobanu (11 intervenții, a apărat un 7m), Ţenghea – Csepreghi (9, 4 din 7m), Brajovic (4), Kotrc (3, unul din 7m), Coric (3), Vojovodic (2), Haiduc (2), Cristescu (1), Căbuţ (1), Nagy, Botea, Cip, Mure­șan, Bușecan, Bera. Antrenori: Stephane Plantin și Alexandru Sabău

• AHC Constanța: Kendawy (7 intervenții), Iancu (4 intervenții), D. Vasile – Nistor (8, 2 din 7m), Malinovic (4), Chikovani (4, unul din 7m), Al. Andrei (3), Omar (2), Csog (1), Nikolic (1), G. Ilie, Ignat, Susanu, Mocanu. Antrenori: Zvonko Shundovski, George Buricea, Alexandru Buligan.

Minaur a început mai bine jocul și a condus cu 3-0 (min. 6), 6-3 (min. 14), 8-5 (min. 19). Chikovani a ratat o lovitură de la 7 m, iar Platin, antrenorul băimărenilor, a cerut time-out, schimbând linia de 9 m. S-a făcut 8-8 (min. 26), iar până la finalul primei părți s-a mers „cap la cap”, scorul la pauză fiind 10-10.

După reluare, deşi echilibrul s-a menținut, „marinarii” au reușit să preia conducerea. De la 16-15 (min. 40) scorul a devenit 16-18 (min. 43). A fost pentru prima dată când oaspeții au condus cu două goluri.

Minaur egalează la 18, apoi revine în avantaj, 22-21 (min. 53). De la 23-22 (min. 56) nu se mai înscrie până în min. 59, moment în care Căbuț înscrie şi Minaur conduce cu două goluri, 24-22. Cu 28 de secunde înainte de final înscrie Nikolic, apoi Csepreghi ia o acțiune pe cont propriu și face ca tabela să arate 25-23, scor cu care se încheie şi partida. Sunt trei puncte mari pentru Minaur, având în vedere că a jucat împotriva vicecampioanei şi, după aspectul jocului, există premise pentru viitor. Care pot veni pe fondul omogenizării echipei.

„A fost un meci dificil, ceea ce face victoria cu atât mai importantă. A trebuit să facem multe modificări în timpul partidei în compartimentul defensiv, pentru că am întâlnit o echipă puternică din campionat, cu o forță ofensivă remarcabilă. Victoria ne dă un moral bun și ne ajută în progresul pe care echipa îl mai are de făcut. Publicul a fost minunat și ne-a ajutat mult, mai ales atunci când am fost con­duși și aveam nevoie de sprijinul său. Putem juca mai bine, în ambele compartimente, dar azi am dat dovadă de valoare și de determinare. Consider că pentru noi este un prim pas și mai avem încă mult de munci”- a precizat Stephane Plantin.