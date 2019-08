Copalnic – Mănăştur „pierde” 50 de elevi pe an!

Natalitatea în Copalnic – Mănăştur este în cădere liberă. În medie, în comună trec la cele veşnice, anual, 10 persoane, în timp ce se nasc doar doi copii. În consecinţă şi numărul elevilor este în scădere accentuată. Administraţia locală le creează condiţii optime elevilor, însă tot degeaba: şcolile se închid, iar numărul elevilor scade continuu.

În aceste condiţii, comuna „pierde” circa 50 de elevi/an. Vasile Ştefan Mihalca, primarul comunei Copalnic – Mănăştur, a explicat: „La capitolul elevi stăm prost. Numărul lor este în scădere accentuată. Dacă anul şcolar trecut erau aproape 570, în acest an vor fi undeva la 520. Deci numărul lor este mai mic cu 50 de elevi pe an! Asta este cea mai mare problemă a noastră, depopularea satelor. Nici natalitatea nu ne ajută, iar tinerii pleacă din comună, la facultate ori la muncă, în oraş, sau peste hotare şi nu se mai întorc. Viaţa la oraş e mult mai comodă. În medie, în fiecare sat avem circa 10 decese şi doar două naşteri pe an. În total, în comună există 10 şcoli, iar două s-au închis la Ruşor şi Copalnic. Însă am înţeles că se vor mai închide şi în anul acesta. Pe elevii de la cele închise îi aducem în centrul de comună. Avem 5 microbuze pentru transportul copiilor”.

Condiţii bune pentru procesul educaţional

Autorităţile locale se străduiesc să le asigure elevilor toate condiţiile de învăţare, numai ca aceştia să rămână în comună. Astfel, extind şcoala de centru cu încă două săli de clasă, dar o şi reabilitează în întregime. De asemenea, este în derulare şi un proiect de construire a unui after-school: „Noi asigurăm condiţii copiilor din comună. Construim şi un after-school. Proiectul este în derulare şi a ajuns undeva la 60%. Constructorul spune că termină până în 15 septembrie. Eu nu cred, dar aşa să fie! Chiar dacă va fi 15 octombrie, tot bine va fi. Aici elevii vor merge după-masa şi îşi vor face temele. Proiectul se adresează mai ales comunităţilor de romi, pentru că încercăm, pe cât putem, să-i integrăm în societate. Avem comunităţi de romi în Copalnic-Mănăştur, Berinţa, Făureşti”, a conchis Ştefan Mihalca. Centrul after-school se construieşte în curtea şcolii vechi, pe fonduri europene. Investiţia este în valoare de aproape 700.000 lei şi va fi o clădire separată de şcoală însă. După ce se finalizează, cheltuielile de întreţinere şi funcţionare vor fi susţinute din bugetul local. Centrul after-school va avea un program în care copiii din clasele

I-IV vor rămâne până la ora 4 sau 5 după-masa pentru a-şi face temele. Vor fi şi cadre didactice care îi vor ajuta.