Două noi proiecte Erasmus+ la colegiul din Cavnic

Colegiul Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic va implementa, în perioada septembrie a.c. – august 2021, două noi proiecte de schimb școlar prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2.

Cel dintâi, denumit „Guide the Guide!”, are ca şi coordonator Colegiul Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic, iar partenere sunt licee din patru ţări: Spania, Italia, Croația şi Portugalia. Obiectivul general al acestui proiect va fi realizarea de tururi ghidate pentru muzee care să prezinte interes pentru elevii de liceu. Grantul alocat colegiului este de peste 38.000 euro. Cel de-al doilea proiect se numeşte „Code yourself into English”, iar coordonator este un liceu din Turcia. Partenerii provin din cinci ţări: România, Italia, Spania, Croația şi Grecia. Obiectivul principal va fi facilitarea învățării limbii engleze prin utilizarea de instrumente TIC (platforme, softuri etc.). Grant obținut este de aproximativ 31.000 euro. Pentru ambele proiecte, grupul ţintă va fi constituit din elevi ai claselor IX-XI.