Tânăra surprinsă de camerele video că a sustras bani dintr-un magazin, identificată şi reţinută de poliţişti pentru 24 de ore

Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public şi sesizarea administratorului unui magazin din Baia Mare, cu privire la faptul că luni, 26 august, o tânără a reuşit să sustragă 200 de lei din casa de marcat, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Baia Mare au demarat de urgenţă activităţi specifice în vederea identificării acesteia şi luării măsurilor legale care se impun.

Astfel, miercuri, 28 august, poliţiştii au reuşit să o identifice pe cea în cauză – o băimăreancă de 30 de ani.

Totodată, în cadrul cercetărilor efectuate, poliţiş­tii au constatat că aceasta a mai sustras în aceiaşi zi şi portofelul cu 1.100 de lei, acte de identitate şi carduri, din poşeta unei femei care se afla pe bulevardul Bucureşti din municipiu. O parte din prejudiciu a fost recuperat şi restituit părţii vătămate.

În baza probatoriului administrat, băimăreanca a fost reţinută pentru 24 de ore şi urmează a fi prezentată instanţei cu propunere de arestare preventivă. Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii sale activităţi infracţionale.

Tâlhărie calificată soluţionată de poliţişti – tânăr arestat preventiv

În urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au identificat şi reţinut un tânăr din Baia Mare, cercetat pentru comiterea unei tâlhării. Acesta a fost prezentat instanţei care a dispus arestarea sa preventivă.

În fapt, în noaptea de 11 spre 12 august, cel în cau­ză ar fi pătruns prin efracţie în locuinţa unui bărbat de pe strada Arinului din Baia Mare, reuşind să sustragă prin violenţă un telefon mobil și 100 de lei.

În baza probatoriului administrat, tânărul de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat instanţei care a dispus arestarea sa preventivă. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a celui în cauză.

Arestări în cazul traficului cu minori de la Vişeu de Sus

Prin încheierea penală nr. 47/DL/28.08.2019, pro­nunţată în dosarul nr. 1670/100/2019 al Tribunalului Maramureş, s-a dispus, la propunerea D.I.I.C.O.T. – Structura centrală – Secţia de combatere a criminalităţii organizate, arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 28 august, şi până la data de 26 septembrie, inclusiv, a inculpaţilor S.B.S., cetăţean german cu domiciliul în România, în vârstă de 61 de ani, şi N.V., în vârstă de 45 de ani, cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane şi lipsire de libertate în mod ilegal, şi a inculpaţilor Ş.G., în vârstă de 38 de ani, B.T., în vârstă de 29 de ani, şi N.S., în vârstă de 54 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma sprijinirii, trafic de minori, trafic de persoane şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Instanţa a respins propunerea de arestare preventivă formulată cu privire la inculpatul M.I.M., în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, sub forma sprijinirii, trafic de minori, trafic de persoane şi lipsire de libertate în mod ilegal, dispunând luarea faţă de acesta a măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 28 august şi până la data de 26 octombrie inclusiv.

Pentru a dispune măsurile arestării preventive şi a controlului judiciar faţă de inculpaţi, instanţa a reţinut că în cauză există indicii temeinice care să justifice presupunerea că aceştia, sub paravanul acordării de servicii educative autorizate vizând recuperarea şi reintegrarea socială a tinerilor, în scopul obţinerii de foloase materiale, au desfăşurat, în cadrul unui grup infracţional organizat, iniţiat, constituit sau sprijinit de inculpaţi, activităţi de exploatare prin muncă forţată şi lipsire de libertate a unor tineri de naţionalitate germană cu vârste cuprinse între 10 şi 17 ani, faţă de unul dintre aceştia exploatarea continuând şi după data împlinirii vârstei majoratului.

Hotărârea Tribunalului Maramureş poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare.