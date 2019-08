CAVNICarii – voluntari energici în promovarea orașului

De mai bine de patru ani, în Cavnic îşi desfăşoară activitatea, într-un energic mod, Asociaţia CAVNICarii. În cadrul acesteia, fac voluntariat tinerii interesaţi să facă ceva concret pentru promovarea localităţii lor. Obiectivele asociației acoperă, în special, spaţiul educaţiei non-formale, cu accent pe formarea de competenţe, creşterea nivelului de conştiinţă şi a nivelului de implicare civică, promovarea tradiţiilor şi a valorilor umane. Zoltan Mica, vicepreşedintele asociaţiei, expune în cele ce urmează un rezumat al activităţii derulate până în prezent.

Reporter: Asociaţia CAVNIcarii caută voluntari. Care ar trebui să fie profilul celor care doresc să aplice?

Zoltan MICA: În proiectele noastre dorim să ni se alăture tineri care sunt interesați să facă ceva concret pentru promovarea localității. Căutăm oameni energici, cu poftă de muncă în folosul comuni­tății, dispuși să își utilizeze timpul liber într-un mod constructiv. Activită­țile noastre fac apel la creativitatea tinerilor, iar faptul că vor învăța prin cooperare și muncă în echipă va facilita dezvoltarea de competențe ce le vor fi de folos în viața personală și profesională.

R.: Care sunt proiectele asociaţiei planificate din această toamnă încolo?

Z.M.: În iulie, am început implementarea proiectului „Hai la Cavnic!”, cu finanțare de la Consiliul Județean Maramureş. Acest proiect stimulează implicarea activă a tinerilor în viața comunității și este, totodată, o continuare a proiectelor implementate până în acest moment. Ne-am propus: să recondiționăm panourile informative amplasate la obiectivele turistice în anul 2014 de Asociație în cadrul proiectului „Perfect pentru TINEri!”, să realizăm un panou cu harta ce cuprinde traseele turistice care pornesc din Cavnic (în cadrul proiectului anterior, „Iubim muntele”, am realizat o astfel de hartă, iar acum ne-am dori să o tipărim la o dimensiune mai mare și să o amplasăm pe un panou în centrul orașului astfel încât turiștii să aibă ușor acces la aceste infor­ma­ții). Totodată, vom realiza un pliant despre Cavnic și o broșură intitulată „10 motive pentru a vizita Cavnicul”, incluzând fotografii relevante.

Z.M.: Pe lângă ce am amintit mai sus, mai avem un proiect scris, intitulat „Descoperă Cavnicul” – crearea unei povești de către tinerii voluntari, poveste care să includă de la istoric până la gastronomia specifică sau oamenii de seamă ai localității, povestea urmând să fie, ulterior, pusă în scenă, materializându-se într-un film documentar care să promoveze localitatea. Proiectul l-am scris în decursul acestui an, însă, momentan, nu am găsit o sursă de finanțare pentru a-l pune în aplicare. Sperăm ca, în viitorul apropiat, să îl putem implementa pentru că rezultatul îl preconizăm ca fiind unul de foarte mare impact atât asupra tinerilor care se vor implica în activități, cât și asupra localității noastre.

R.: Când a luat fiinţă această asociaţie şi care este rolul ei în comunitate?

Z.M.: Inițial, am ac­țio­nat și funcționat ca grup informal, iar după implementarea primului nostru proiect, „Perfect pentru TINEri!” (2014), am în­ființat Asociația CAVNICarii, la începutul anului 2015. Obiectivele asocia­ției acoperă, în special, spaţiul educaţiei non-formale, cu accent pe formarea de competenţe, creşterea nivelului de conştiinţă şi a nivelului de implicare civică, promovarea tradiţiilor, a valorilor umane. Obiectivul nostru major este de a-i implica pe tinerii căvnicari în acțiuni de voluntariat orientate spre promovarea orașului nostru, mai ales pentru că în această privință nu se fac prea mari eforturi din partea autorităților locale.

R.: Care sunt cele mai relevante proiecte derulate până în prezent?

Z.M.: Credem că toate proiectele noastre sunt relevante pentru comunitate pentru că răspund unor nevoi reale. Să facem o enumerare pentru a vă convinge: a. „Perfect pentru TINEri!“ (martie – noiembrie 2014), finanțat de Comisia Europeană prin Acțiunea Tineri pentru Europa – Inițiative ale Tinerilor. Grant 3.675 euro. Participanții au fost ado­les­cenți, elevi de liceu, tineri șomeri, aparținând tuturor grupurilor etnice din Cavnic. S-au realizat panouri informative pentru obiectivele turistice și o carte despre Cavnic intitulată „Cavnic, ieri și azi”. b. „Foto-Activ“ (mar­tie – noiembrie 2017), fi­nan­țat de Consiliul Jude­țean Maramureș, grant 6.930 lei. Cei 15 tineri din grupul țintă au participat la activități de educație non-formală urmate de un training foto. Fotografiile rea­lizate au fost utilizate pentru a crea trei modele de cărți poștale și un album de prezentare a orașului, intitulat „Descoperă Cavnicul”. c. „Iubim muntele“ (iunie – septembrie 2018), finanțat de Consiliul Județean Mara­mureș, grant 6.000 lei. Participanții, în număr de 15, au parcurs 7 trasee turistice pentru a le marca, a le degaja de vegetație și a le ecologiza. Pentru ca traseele să fie cunoscute de cât mai mulți turiști, am amplasat săgeți de ghidare la începutul fiecărui traseu. Totodată, am multiplicat hărți cu traseele marcate și infor­ma­ții despre acestea, pe care le-am pus la dispoziția CNIPT cu scopul de a le distribui mai departe tu­riștilor interesați. Partener în proiect: Grupul Salvamont Cavnic. Acest proiect a primit Premiul I la categoria Mediu, în cadrul Galei Naționale a Tineretului, organizată în noiembrie 2018, în Baia Mare, de Ministerul Tineretului și Sportului.

Z.M.: d. Activitatea „CAVNICarii – 100 de ani de la Marea Unire” a avut ca scop marcarea celor 100 de ani de la Marea Unire (noiembrie 2018). Astfel, tinerii voluntari de la asociație, împreună cu Jandarmeria Montană Cavnic au amplasat un catarg cu un drapel de mari dimensiuni pe o stâncă vizibilă din centrul localității numită „Pietrele Șoimului”. Proiectul a fost susținut financiar din bugetul propriu al Asociației. S-au implicat un număr de 20 voluntari. e. În cursul anului 2019, am inițiat acțiu­nea „Curățenia de weekend”, în cadrul căreia am ecologizat câteva zone din oraș și din apropierea unor obiective turistice, la final de săptămână. Au avut loc 4 astfel de acti­vi­tăți până în acest moment, la care au participat un număr de 35 voluntari.

R.: Câţi tineri din Cavnic s-au implicat în activităţile asociaţiei? Cine îi coordonează?

Z.M.: Până în acest mo­ment, au participat peste 200 de căvnicari la acti­vi­tățile propuse de Aso­cia­ție. Bineînțeles, sunt tineri care participă în mod constant la inițiativele noastre, fapt care ne bucură. Coordonator pentru toate proiectele noastre sunt eu, vicepreședintele Asociației, Zoltan Mica.

Talida Medve, voluntar al asociaţiei: „CAVNIcarii este una din asociaţiile mele preferate. Pur şi simplu, o am la suflet. Am progresat mult participând la proiecte precum: Foto-Activ, Iubim muntele, iar activităţile au fost asemenea Universului, mi-au oferit energie, motivaţie, dar în acelaşi timp şi libertate. Spiritul de echipă a fost pe primul loc încă de la început. Mi-am îmbogăţit viaţa cu experienţe unice şi datorită asociaţiei am legat noi prietenii, am evoluat şi continui să evoluez. Categoric, am realizat că voluntariatul este sursă de autenticitate”.

Remus Ţmor, luntar al asociaţiei: „Decizia de a face voluntariat a fost cea mai bună din viaţa mea. Am avut ocazia de a participa la proiectele asociaţiei prin care mi-am dezvoltat competenţele tehnice, digitale, sociale, civice. Proiectul Iubim muntele a fost pe sufletul meu căci am făcut activităţi practice în natură, am refăcut şi marcat trasee montane, le-am ecologizat. Ştiu că toate acţiunele sunt în beneficiul comunităţii noastre şi mă bucur că am contribuit şi eu. Îi încurajez pe tineri să se implice în activităţi de voluntariat”.