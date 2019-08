„Ideea acestei cafenele a fost foarte bine primită” (Tatiana Cauni)

Tatiana Cauni – cadru didactic la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare, singurul profesor MERITO din Maramureş – a organizat miercuri, 28 august, prima Cafenea publică MERITO din judeţul nostru. Într-un cadru degajat, non-formal, oameni din educaţie s-au întâlnit pentru a schimba idei de bună practică şi pentru a pune la cale viitoare proiecte benefice pentru şcoală. Întâlnirile vor continua, inclusiv în mediul rural, pentru ca tot mai mulţi dascăli din Maramureş să afle despre oportunităţile pe care proiectul naţional MERITO al Romanian Business Leaders le oferă.

• Mediul educaţional şi afaceri

Reporter: Miercuri a avut loc prima Cafenea publică Merito din Ma­ra­mureș, organizată de tine. Ce invitați ai avut?

Tatiana CAUNI: Într-adevăr, miercuri a avut loc prima Cafenea Merito și mă bucur că am reușit să deschid drumul spre aceste întâlniri într-un mediu non-formal (acum am ales Cafeneaua Casa Dobro, mul­țumim pentru găzduire), unde oameni din educație se cunosc, socializează, poate vor lega prietenii, caută so­luții la problemele lor, schimbă idei de bune practici și totul la o cafea, un ceai, fără presiunea din școală, fără obligații. Re­pet și acum, sunt aș­teptați oameni care vor să vină din suflet, care simt că pot face ceva pentru ei, pentru școala lor sau pentru comunitatea de unde provin, pentru că nu vorbim doar de Baia Mare. Pe viitor, mi-ar plăcea să vină și oameni de la școlile din mediul rural. La prima întâlnire, invitațiile au fost făcute nominal de mine și de către reprezentantul RBL în Maramureș, Ciprian Borșan, președintele Maramureș Business Club, din cauza spațiului pe care l-am ales, unul intim, cu o capacitate mică de locuri. Au fost prezente în jur de 10 persoane din școli din Baia Mare.

R.: Care a fost programul întâlnirii? Ce ați discutat?

T.C.: În primul rând, ne-am cunoscut, am discutat despre ce știm noi să facem mai bine… să formăm oameni, apoi am prezentat experiența mea de la Gala Merito, proiectele realizate de RBL și Merito. Ciprian Borșan a vorbit și el despre proiectele pe care și le-a propus pe viitor, din prisma omului de afaceri, pentru edu­cație, pentru că, până la urmă, despre acest lucru este vorba, de legătura pe care ar trebuie să o ini­țiem între mediul edu­ca­țional și cel de afaceri.

• „Visuri în troler”, un prim proiect lansat în Maramureş

R.: Care au fost impresiile celor prezenți?

T.C.: Atmosfera a fost degajată, iar impresia generală a fost că oamenii s-au simțit confortabil, fiind deschiși la infor­ma­țiile prezentate de mine și Ciprian Borșan. Trebuie să spun că ideea acestei cafenele a fost foarte bine primită. După apariția informației legată de ea, am fost sunată de multe persoane care ar fi dorit să participe. Pe viitor, acest lucru va fi posibil pentru că vom căuta cafenele mai spațioase unde să poată avea acces cei care doresc. Acum a fost prima întâlnire, însă pentru următoarele întâlniri vom gestiona mai bine numărul de colegi care vor dori să participe.

R.: Care e următorul eveniment sub cupola Merito pe care îl vei organiza în județ?

T.C.: Întâlnirile din cadrul Cafenelei Merito vor fi o dată pe lună astfel că, la finalul lunii septembrie, vom lansa primul proiect în Maramureș pentru comunitate „Visuri în troler” care dorește promovarea valorilor morale (prietenie, familie, modestie, bunătate etc.), spirituale (suferință, sacrificiu etc.), sociale (multiculturalitate, to­le­ranță, solidaritate, idee na­țională, voluntariat etc.) estetice, valori, pe care orice tânăr, când termină școala le „pune” în valiza lui personală și le duce mai departe în viață, realizându-și visurile. Cred că această Cafenea Merito se va transforma în Caravana Cafenelei Merito pentru că voi încerca să merg în mediul rural, în școli unde sper să fiu primită pentru a face cunoscute aceste informații. Acest proiect va fi inițiat de Merito, RBL, Mara­mu­reș Business Club, Asociația „Comunicați prin Noi”, iar școlile participante vor fi partenerii noștri. Mai târziu, în noiembrie, ne așteaptă festivalul de teatru pentru licee unde îmi doresc să fie alături de mine și alți profesori Merito din țară pentru a-i cunoaște colegii mei.