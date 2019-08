Un deceniu de la absolvirea artelor plastice

Absolvenţi şi profesori de la Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, secţia Arte Plastice şi Decorative, specializarea pictură, s-au întâlnit după un deceniu în sala de expoziţii. Absolvenţii din promoţia 2009 şi-au expus lucrările de pictură în Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare. An de an, de când au terminat facultatea obişnuiesc să îşi unească forţele şi să vină în faţa iubitorilor de frumos cu o fărâmă din sufletul lor de artist. Evenimentul din acest an a fost unul mai special.

“Noi considerăm că e un eveniment de mare amploare. Când spun noi, mă gândesc la absolvenţii promoţiei 2009. Iată că în acest an se împlinesc 10 ani de când am terminat Universitatea de Nord, Facultatea de Litere, secţia Arte Plastice şi Decorative. Noi am terminat la secţia pictură. Este al zecelea an în care facem anuala promoţiei. Iată-ne în faţa unui eveniment pe care l-am aşteptat, l-am pregătit, cu care trebuia să ne prezentăm în faţa iubitorilor de artă, de frumos. Este rezultatul a 10 ani de studiu individual după terminarea facultăţii. Putem spune că aici am ajuns. De mâine vom parcurge cealaltă etapă. Am îndrăznit să invităm şi profesorii care ne-au învăţat şi ne-au arătat cărarea pe care să mergem: Greti Papiu, Nicolae Suciu, Bertalan Kovacs, Adrian Chira, Delia Vancea, ea ne-a fost şi profesoară şi colegă. Din corpul profesoral mai fac parte: Laura Ghinea, Laurean Bonea, Tiberiu Alexa, Ioan Anghel Negrean”, a spus Mihai Tirică, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici “Alexandru Şainelic” din Baia Mare.

Emoţiile i-au cuprins şi pe profesorii puşi faţă în faţă cu arta foştilor lor studenţi. “ Observ cu plăcere parcursul vostru în aceşti ani şi locul unde aţi ajuns. Vă doresc multă putere şi inspiraţie”, a spus lector univ.dr. Greti Papiu.

La rândul său, artistul plastic Bertalan Kovacs, profesor, dar şi coleg cu generaţia 2009 a remarcat că “mă bucur mult că se întâmplă acest eveniment. Aş vrea să vă felicit că după 10 ani aţi continuat să fiţi consecvenţi în acest domeniu. Simt şi o oarecare nostalgie în faptul că au trecut anii. Distanţa dintre noi s-a micşorat. Acum suntem colegi. Vă admir pentru ceea ce faceţi. Sunteţi o generaţie tânără şi aveţi viitorul în faţă”.

De altfel, Mihai Tirică a remarcat despre artistul plastic Bertalan Kovacs că întâi le-a fost profesor, dar în 2009 a sfârşit prin a le fi coleg, având în vedere că şi el a absolvit atunci facultatea, însă la specializarea filosofie. În cadrul evenimentului a fost ţinut şi un moment de reculegere în memoria artistei Elisabeta Klanicza, din aceeaşi promoţie, care a plecat mai devreme spre stele.