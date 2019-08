Zone VIP pentru cetăţeni la Sărbătoarea Castanelor!

Aleşii locali băimăreni au adoptat, în şedinţa ordinară de ieri, un proiect de hotărâre prin care s-au aprobat locaţiile de desfăşurare, procedurile de atribuire şi taxele de participare pentru desfăşurare de activităţi în perioada evenimentului cultural cu titlul „Castane 2019”, care va avea loc în intervalul 27 – 29 septembrie. Acest proiect conţine inclusiv crearea unor zone VIP, lângă scenele amplasate în centrul oraşului, la care cetăţenii vor avea acces dacă plătesc un bilet.

Sumele pentru biletul de acces în zona VIP la concertele de la scenele amplasate în oraş sunt cuprinse între 100 şi 200 de lei, în funcţie de zilele pentru care se cumpără biletele: „Sunt foarte mulţi cetăţeni ai acestui oraş cu venituri într-o zonă a normalităţii, cel puţin, care şi-ar dori să contribuie, chiar şi financiar, cu o anumită sumă de bani pentru a avea condiţii mai bune şi a avea un standard mai ridicat în participarea la aceste concerte din cadrul sărbătorii „Castane 2019”. Văzând cum sunt organizate şi alte concerte în ţară sau străinătate, am considerat că putem să delimităm o zonă cu un uşor caracter exclusiv, în trei zone respectiv, două pe bulevardul Unirii şi una în centrul istoric, să putem introduce bilete specifice pentru acestea. Aici vor avea un anumit grad de protecţie, mai multe condiţii, dar pentru care doritorii plătesc şi vor beneficia de o întâlnire cu artiştii ce vor cânta la aceste concerte pe care le vom avea în 27, 28, 29 septembrie. Deci, propun ca accesul în zona VIP, amenajată în zona scenei principale pe bulevardul Unirii, respectiv zona scenei din centrul istoric, să se facă pe bază de bilet, în cuantum de 100 lei/persoană/ seară, sau 200 de lei pentru trei zile de concerte”, a explicat Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare. Tot în cadrul acestui proiect adoptat de consilierii locali, cu majoritate de voturi, s-au mai stabilit următoarele taxe: 200 lei/mp/perioadă pentru activitatea de alimentaţie publică, respectiv comercializare cozonac secuiesc, patiserie, produse de panificaţie, produse de sezon etc; 2.000 de lei/căsuţă de dimensiunea 3m/2m/perioadă pentru vânzarea produselor de sezon precum castane, porumb fiert, must, vin etc; 2.000 de lei/căsuţă de dimensiunea 3m/2m/perioadă pentru comercializare produse de artizanat; 200 lei/mp/perioadă pentru jocuri gonflabile; 200 lei/persoană/perioadă pentru activităţi cu caracter distractiv/artistic în scop comercial, desfăşurate de persoane costumate/artişti stradali în zona de desfăşurare a festivalului; 150 lei/mp/perioadă, în limita spaţiilor disponibile din locaţiile stabilite pentru activitate de promovare/publicitate fără vânzare directă de produse; 10 lei/mp/perioadă pentru producătorii care participă la Târgul produselor tradiţionale şi meşterii populari; 10 lei/mp/perioadă pentru spaţiul efectiv ocupat de organizaţiile nonguvernamentale care doresc să participe la eveniment, exceptând activităţile de alimentaţie publică şi comerţ.