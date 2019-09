Târnosirea bisericii din Blidari

Duminică, 1 septembrie 2019, duminica a XI-a după Sfintele Rusalii şi începutul Anului Nou Bisericesc, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Slujba de Târnosire, a binecuvântat o troiţă din lemn de stejar, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură în Parohia Blidari din municipiul Baia Mare, preot paroh Florin Gabriel Găvrişan.

Slujba de târnosire

Slujba de târnosire a bisericii din Blidari, cartier al municipiului Baia Mare, aflat la poalele muntelui care străjuieşte Baia Mare în partea de nord, a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin după toate regulile Bisericii Ortodoxe. Au fost puse în piciorul Sfintei Mese, în tub de oţel inoxidabil, în strat de ni­sip foarte uscat, pece­tluite cu ceară topită, peste care a fost scrisă monograma Mântuitorului, Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici şi Documentul de Sfinţire. În cele patru colţuri ale Sfintei Mese, după ce aceasta a fost spălată cu aghiazmă şi apă de trandafiri, au fost aşezate şi pecetluite cu ceară topită, icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti: Matei, Ioan, Luca şi Marcu, care au propovăduit Evanghelia Mântuitorului în cele patru laturi ale Pământului. Peste Sfânta Masă au fost aşezate veşmintele, iar pe ele au fost puse obiectele liturgice: Sfântul Chivot, Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, candela şi două Sfinte Cruci de binecuvântare.

În timpul Slujbei de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a dat bisericii, pe lângă hramul istoric, „Sfântul Iosif Mărturisitorul” şi al doilea hram, „Adormirea Maicii Domnului”.

Târnosirea bisericii a fost necesară, deoarece, cu ajutorul credincioşilor, în decursul anilor, s-au realizat lucrări de înfrumuseţare, zugrăvire, reparaţii generale, iar din anul 2006, sub păstorirea preotului actual, Florin Gabriel Găvrişan, biserica a intrat într-un amplu proces de restaurare și reabilitare, care s-a încheiat anul trecut: automatizarea clopotelor, ȋnlo­cui­rea ferestrelor, construirea unei anexe și montarea centralei termice, s-a reabilitat exteriorul sfintei biserici, acoperișul a fost restaurat și revopsit integral, a mai fost restaurat și gardul sfintei biserici, în curtea bisericii s-a montat o frumoasă troiţă sculptată în lemn de stejar de către meșterul Petre Boris din Bȃrsana, a fost reorganizat Sfȃntul Altar, iar Sfȃnta Masă a fost zidită din materiale de foarte bună calitate, cărămidă și marmură albă de Carrara. Sfȃnta biserică a fost înzestrată cu obiectele de cult necesare și a fost în­veș­mȃntată în straie de sărbătoare de către bunii credincioși ai parohiei, completate cu alte lucrări, la cimitir, precum modernizarea cimitirului nou și amenajarea acestuia prin construirea a 35 de metri liniari de trepte, realizarea unui zid de sprijin din piatra brută și montarea unei porţi mara­mureșene, sculptate în lemn de stejar.

Toate aceste lucrări au fost făcute sub directa îndrumare a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi sub păstorirea preotului paroh Florin Gabriel Găvrişan, cu sprijinul bunilor credincioși ai Parohiei Blidari, Consiliului Parohial, epitrop fiind Iulian Crăciunean, pe cheltuiala parohiei, a familiei Lupșe Octavian și Florica, a altor binefăcători, iar atunci cȃnd a fost posibil au venit în sprijinul bisericii Consiliul Judeţean și Primăria Baia Mare, scrie în Documentul de Sfinţire.

Sfânta Liturghie Arhierească

Înainte de a începe Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat o troiţă din lemn de stejar, sculptată de meşterul Petre Boris din Bârsana, aşezată în faţa bisericii.

Din soborul slujitor au făcut parte Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Daniel Vasile Pop, paroh în Plopiş, Pr. Gheorghe Maricaş din Firiza, Pr. Călin Ioan Bota, slujitor la Schitul Izvoare, Pr. Daniel Florian din Făureşti, Pr. Florin Daniel Găvrişan, parohul bisericii târnosite, arhidiaconi.

Mulţime mare de creştini a venit să se roage împreună cu soborul, deşi parohia este mică, în jur de 130 de credincioşi. Între aceştia s-a aflat deputatul în Parlamentul României Dr. Cherecheş Viorica şi primarul municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Bizantin „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, dirijat de George Florea, iar la priceasnă a cântat şi Grupul ASCOR Baia Mare, dirijat de Oana Lenghel.

La sfârşitul Sfintei Liturghii Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a rugat pentru binefacerile revărsate asupra Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului în anul bisericesc care s-a încheiat, precum şi pentru ajutor de la Dumnezeu în Noul An Bisericesc.

Cuvântul de învăţătură

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa credincioşilor, în care a vorbit despre Noul An Bisericesc, care sunt sărbătorile din prima lună ale Anului Nou Bisericesc, despre Naşterea Prea­binecuvântatei Născătoare de Dumnezeu, la începutul Noului An Bisericesc, la 8 septembrie, noul hram al acestei biserici. Apoi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre puterea de a lega şi a dezlega, cu care îi va înzestra Mântuitorul pe Sfinţii Apostoli, zicându-le „Vă voi da putere şi orice veţi lega pe pământ va fi legat şi în cer şi oricâte veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în cer”:

„Cu alte cuvinte, Dumnezeu se supune deciziei omului. Cărui om? Omului chemat şi înzestrat cu putere de a lega şi dezlega. Şi aceştia sunt slujitorii bisericeşti: Apostoli, Episcopi, preoţi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Au primit de la Dumnezeu toţi puterea de a lega şi dezlega. Şi când rosteşte preotul dezlegarea, atunci când te duci să te spovedeşti, şi spui cu sinceritate păcatele tale pe care le-ai făcut, toate trebuie să le spui, pentru că preotul trebuie să aibă o discreţie unică, eşti dezlegat de cele mărturisite. Preotul n-are voie să te judece pentru căderile tale, nicicum să te divulge. Este discret şi secret. Chiar dacă îi taie cineva mâinile sau limba n-are voie să-şi trădeze credincioşii în Taina Mare şi Sfântă a Spovedaniei. Cei ce au făcut un astfel de lucru au greşit grav şi Dumnezeu i-a pedepsit. A dat această putere de a lega şi dezlega şi ne-a dat nouă posibilitatea să ne eliberăm. De multe ori, păcatul este o mare povară.”

O bună parte a cuvântului de învăţătură s-a referit la datoriile pe care le avem faţă de Dumnezeu pentru darurile pe care ni le-a făcut:

„Ce datorii avem noi înaintea lui Dumnezeu? Noi suntem datori lui Dumnezeu şi nu putem să-I plătim niciodată pentru cât a făcut El pentru noi: ne-a adus din nefiinţă la fiinţă. Omul este fiinţă nemuritoare. Din momentul ce Dumnezeu ne-a adus din nefiinţă la fiinţă, adică din nimic, ne-am născut din familie binecuvântată, am venit pe lume şi am primit darul vieţii, am ve­nit la existenţă, în lumea aceasta frumoasă, în lu­mea aceasta văzută, în Raiul acesta binecuvântat. Ne-a dăruit Dumnezeu integritatea totală, faţa, este măreaţă faţa fiecărui om şi unică, ne-a dăruit lumina ochilor, auz urechilor, simţurile, mâini să lucrăm şi să-L binecuvântăm, gură, să vorbim despre El şi să-I mulţumim, să-L rugăm şi să-L slăvim, picioare să umblăm în căile Lui. Şi toate acestea să le folosim şi spre a-I da slavă, dar şi spre a munci cu mâinile noastre ca să ne câştigăm pâinea cea de toate zilele. A împleti rugăciuni, dar a împleti lucruri bune şi fapte bune. Pentru acestea aproape că nu suntem conştienţi că trebuie să-I mulţumim. Ni se pare că totul este aşa o normalitate şi o obişnuinţă şi ceva foarte firesc. Pentru tot ce am primit de la Dumnezeu trebuie să Îi mulţumim.”

Distincţii

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit distincţii unor oameni deosebiţi. Unul din ei este preotul paroh Florin Gabriel Găvrişan, care, pentru realizările din parohie şi pentru mulţii ani de slujire lui Dumnezeu, a fost hirotesit stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce.

Doamna deputat Cherecheş Viorica, omul care a fost, de-a lungul anilor, alături de credincioşii acestei parohii, împreună cu regretatul său soţ Ing. Dorel Cherecheş, a fost distinsă cu Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” şi a primit Gramata Episcopală care atestă primirea distincţiei.

Primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari, membru în Adunarea Naţională Bisericească şi în Adunarea Eparhială, o persoană care răspunde solicitărilor Eparhiei, care a început asfaltarea drumului din Ferneziu către Lacul de acumulare Firiza, Ma­rea Galileii din Baia Mare, cum a numit-o Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, şi până în Blidari, a fost distins cu Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” şi i-a înmânat Gramata Episcopală care atestă primirea distincţiei.

Cu Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” şi înmânarea Gramatei Episcopale care atestă primirea au fost distinşi Consiliul Parohial, binefăcătorii Octavian Lupşe, Gavril Roman şi Vlad Lupşe.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar pentru Muzeul Episcopiei icoana Deisis şi un coş cu flori.