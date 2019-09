“Castane 2019”, exemplu de bună organizare, curăţenie şi bun gust

• Primarul Cătălin Cherecheş doreşte să ridice standardul sărbătorii băimărenilor•

Intrare gratuită la “Expo Flora”

Băimărenii vor putea vizita gratuit ediţia din acest an a „Expo Flora”. Iniţiativa aparţine primarului Cătălin Cherecheş, susţinută de Coaliţia pentru Baia Mare şi PNL.

“«Expo-Flora» este unul dintre cele mai longevive, dar totodată şi unul dintre cele mai apreciate evenimente din cadrul sărbătorii care a devenit un simbol al municipiului Baia Mare. Cred că de această dată fiecare băimărean, care sub o formă sau alta, plăteşte taxe şi impozite, poate să admire ceea ce au gândit şi creat cei de la Serviciul Ambient Urban, fără să plătească vreo taxă, pentru că până la urmă vorbim despre activitatea unui serviciu public, finanţat de către autoritatea locală” – a spus primarului municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş.

“Expo-Flora ” este vizitată an de an cu deosebit interes, de băimărenii dornici să afle lucruri noi despre înfrumuseţarea locuinţelor şi grădinilor, dar şi a propriului oraş.

Zone cu caracter exclusiv, special amenajate pentru iubitorii de muzică

Tot ca noutate, la ediţia din acest an a sărbătorii vor fi amenajate, în imediata apropiere a scenelor pe care vor concerta artişti de renume din ţară şi din străinătate, zone special delimitate, cu un uşor caracter exclusiv, pentru cei ce doresc să se bucure de prestaţia artiştilor în condiţii mai bune. Modelul este unul de succes, aplicat inclusiv la evenimente de marcă din alte ţări.

“În centrul istoric putem să delimităm o astfel de zonă, respectiv alte două asemenea la scena de pe Bulevardul Unirii, în cadrul cărora, cei care doresc chiar să sprijine astfel sărbătoarea de tradiţie a municipiului, vor avea parte de condiţii mai bune pentru vizionarea prestaţiilor artistice şi chiar de întâlniri cu cei care vor urca pe scena sărbătorii“ a arătat Cătălin Cherecheş.

Potrivit hotărârii aprobate în acest sens de Consiliul Local al municipiului Baia Mare accesul pentru o zi în aceste zone va costa 100 de lei, în timp ce un abonament care asigură accesul în aceleaşi zone, pentru toate cele trei zile de concerte va costa 200 de lei.

Au fost stabilite tarifele pentru închirierea spaţiilor publice în cadrul evenimentului “ Castane 2019”

Consilierii locali au aprobat în cadrul şedinţei din data de 30 august şi cuantumul taxelor de participare pentru desfăşurarea de activităţi economice în perioada evenimentului cultural “Castane 2019”.

Astfel, comercianţii dar şi cei interesaţi de închirierea spaţiilor trebuie să ştie că locaţiile stabilite sunt similare celor de anul trecut, respectiv în zona Piaţa Libertăţii şi zona B-dul Unirii.

Potrivit hotărârii aleşilor locali pentru activitatea de alimentaţie publică, comercializare cozonac secuiesc, produse de patiserie, panificaţie, produse de sezon şi orice alte produse taxa va fi de 200 lei/mp/perioadă. Pentru jocurile gonflabile / parc de distracţii taxa va fi aceeaşi, respectiv 200 lei/mp/perioadă, în timp ce comercianţii care vor participa la Târgul produselor tradiţionale şi meşterii populari care aparţin Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş vor achita o taxă de 10 lei/mp/perioadă, pentru spaţiul efectiv ocupat de acest târg, în locaţia pusă la dispoziţie de către organizator.

Potrivit aceleiaşi hotărâri, comercianţii deţinători de terase sezoniere care funcţionează în perimetrul destinat desfăşurării evenimentului, sunt scutiţi de taxa de utilizare temporară a locurilor publice. În cazul în care aceştia vor dori să îşi extindă suprafaţa de comercializare pot face acest lucru plătind o taxă suplimentară de 200lei/mp/perioadă.

Taxa de salubrizare este inclusă în preţul stabilit prin hotărârea de Consiliu Local, în timp ce contravaloarea curentului electric consumat de agenţii economici se va achita direct operatorului.

(P)