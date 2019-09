Lumea ca lume

Guvernul a forţat mărirea pensiilor printr-o ordonanţă de urgenţă, lăsînd deschisă întrebarea dacă politica aceasta este corectă. Ca efect al veniturilor mai mari, macro-economiştii spun că va creşte consumul, însă micro-economiştii arată că deficitul bugetar va fi menţinut cu greu la -3%. Pot apărea unele probleme bugetare, dar politica pentru oameni nu poate fi evitată, indiferent ce partide se află la putere!

De la 1 septembrie 2019, cinci milioane de pensionari din sistemul public contributiv primesc pensii mărite cu 15%, indemnizaţia socială (pensia minimă) creşte la 704 lei, pentru pensiile de pînă la 2.000 lei nu se plăteşte impozit pe venit, iar pentru celelalte, scade de la 16 la 10%. Este adevărat că preţurile au săltat cu 10% în ultimii 3 ani, însă pensiile au crescut cu 30%. În Maramureş, din cei 115.000 de pensionari, 29.000 beneficiază de indemnizaţie socială (704 lei/lună), 18.000 au pensie de invaliditate, 16.000 de urmaş şi 4.000 sînt pensionari agricultori, pensia lor este sub 1.000 lei!

Noua creştere a pensiilor aduce un risc mărit de instabilitate fiscală, spun economiştii panicarzi. Ne-ar încurca într-adevăr o încetinire peste aşteptări a pieţei externe, s-ar deteriora deficitul de cont curent deja mare şi s-ar agrava presiunile de finanţare. Ca urmare, ideală ar fi păstrarea pensiilor la acelaşi nivel şi redirecționarea cheltuielilor fiscale spre investiţii, lucrări publice cu fonduri UE. În caz contrar, economiştii ne ameninţă cu … recesiunea.

Să nu uităm că UE are o politică socială accentuată, state precum Franţa, Austria şi Italia alocă 20% din produsul intern brut (PIB) pentru protecţie socială (respectiv 40% din cheltuielile bugetare). Europenii îmbătrînesc rapid, aşa că plata asigurărilor sociale va consuma în viitor 10% din PIB. Vîrstnicii au boli cronice, deci sistemul de sănătate şi îngrijire va cheltui încă 10% din PIB. România trebuie să se alinieze la această politică.

Guvernul României a decis să îi susţină pe pensionari cu prioritate, acum, avînd în vedere disparităţile accentuate, raportul dintre bogăţie şi sărăcie fiind 1:66, după calculul nostru. România are cel mai ridicat nivel de inegalitate a veniturilor din UE. Alocăm 6,5% din PIB pentru prestaţiile sociale, media europeană fiind de 15%. Diferenţa de dezvoltare şi salarii/pensii trebuie micşorată, în încercarea de a îmbunătăţi nivelul de trai al românilor. (Desigur, dezvoltarea economică şi creşterea productivităţii sînt absolut necesare.)

Natalitatea se află în declin, o altă provocare a timpului nostru, dorinţa de-a avea copii rămîne adesea nesatisfăcută şi, cu toate că femeile muncesc cot la cot cu bărbaţii, iar pensionarii sănătoşi îşi continuă activitatea productivă, tot nu se adună suficienţi bani la buget. Aşadar, politicienii sînt obligaţi să evite inechitatea, inegalitatea, insecuritatea socială, să creeze coeziune (nu excluziune), prosperitate pentru cei mulţi şi democraţie.

Oamenii au drepturi şi obiective sociale fundamentale, cum ar fi şcoala, spitalul, pensia… Statul postmodern are datoria să colaboreze cu partenerii de dialog şi cu societatea civilă, pentru a evita derapajele frecvente în societatea din ultimii ani. Politica pentru oameni nu mai poate fi percepută ca mijloc de blocare a economiei prin dumping social, ci ca o necesitate pentru a crea echilibru în lume.

Politica bună aduce toleranţă socială, progres cultural, ascultarea tuturor părţilor interesate, căci nu doar tu ai dreptate… Defectologii care mimează grija pentru soarta statului, invazia de critici de ocazie, oripilaţi de mulţimea asistaţilor, persoanele duplicitare, toţi aceştia n-au nici un drept să ne impună „terorismul” lor ideologic.

Putem controla individualismul şi dorinţele deviante ale celor care se consideră mai importanţi decît ceilalţi. Lumea este bună atunci cînd puterea vine de jos, deci partidele şi politicienii responsabili au datoria să susţină cu prioritate ideile de interes general major, precum sînt pensiile!