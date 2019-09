Poetului şi scriitorului Augustin Neaga i s-a acordat Diploma de Excelenţă

Cu prilejul Festivalului Stuparilor din comuna Cerneşti (24-25 august 2019), Centrul Cultural, Primăria şi Consiliul local, Centrul apicol au acordat poetului şi scriitorului Augustin Neaga – „Diploma de Excelenţă” pentru activitatea literară, publicarea a 12 cărţi, promovarea culturii tradiţionale, a tradiţiilor româneşti, întoarcerea la obîrşii şi la portul popular tradiţional.

A început cu Monografia ,,Ciocotiș, File de Istorie și Legendă”, lansată în vara anului 2014. Pentru Augustin Neaga, anul 2015 a început cu lansarea volumului de poezii intitulat ,,Poezii”, (în 23.01. 2015), Antologia de poezii ,,Gânduri din Ciocotiș” scrisă împreună cu tinere eleve și lansată în 29 august 2015, apoi Antologia de poezii ,,Din dor de Ciocotiș” scrisă împreună cu prieteni și prietene, lansată la Biblioteca Județeană ,,Petre Dulfu” din Baia Mare, în data de 06.11. 2015. În 22.04. 2016, lansa în cadrul Tîrgului de carte,,Gaudeamus” volumul de poezii ,,Dorul verilor pierdute”. În octombrie 2016, făcea ultimele corecturi pentru volumul de poezii ,,Pe cărări ascunse-n co­dru”, carte lansată în cadrul Tîrgului de carte,,Gaudeamus” de la Cluj, în data de 8 aprilie 2017. În 20 august 2017, a lansat în fața cio­cotișenilor, volumul de poezii religioase ,,Prieten Dulce” și cartea de proză ,,Veșnicele doruri”. Dacă poeziile îndeamnă spre meditație pioasă, proza vine să spună povestiri de dor, dar și istorie ale Ciocotișului. Cu penița înmuiată în cerneală, Augustin Neaga, a scris doruri transmise peste veacuri. Editura „Ecou Transilvan” din Cluj-Napoca, a scos la lumină primele 8 cărți ale lui Augustin Neaga. În 19 august 2018, Augustin Neaga a ieșit în fața cio­co­tișenilor cu o carte de poezii și una de proză. Cartea de poezii se numește ,,Doinele dorului și misterele dragostei”, unde are coautor pe Gabriela Ciu­rcaș, iar cartea de proză se intitulează ,,Frânturi din viață,, și are coautor pe Alexa Danciu. Aceste cărți au fost editate la Editura ,,Ceconi” Baia Mare. În anul 2019, Augustin Neaga a mai scos de sub tipar două volume de poezii ,,Gândurile Dorului” și ,,Vise pierdute în codru”, pe care nu le-a prezentat publicului. Tot în 2019, a început să îi fie recunoscut efortul pe care îl face de atîția ani. Școala Gimnazială din Cernești i-a acordat o Diplomă de Excelență pentru sprijin în propagarea culturii, la 14 iunie 2019. A venit rîndul Consiliului Local al Primăriei Cernești, ca să recunoască munca lui Augustin Neaga și în data de 25.08.2019 i-a acordat o Diplomă de excelență, pentru activitatea literară, promovarea culturii tradițio­nale a satului românesc, întoarcerea la obîrșii și la obiceiurile și portul popular tradițional. Felicitări, d-le Neaga pentru ceea ce aţi realizat! „Cărţile sunt mai mult decît cărţi, ele sunt viaţa, sufletul şi miezul timpurilor trecute, motivul pentru care oamenii au muncit şi au murit, esenţa şi chintesenţa vieţilor lor” spune pe bună dreptate Amy Lowell.