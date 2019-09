Sunetul Muzicii… electronice

Peter Gate merge mai departe cu proiectul său, The Deep Sound of Maramureș. Astfel, miercuri, 9 octombrie, de la ora 18.30, în Bucureşti v-a fost pregătită o experienţă unică, la Arcub, în Sala de spectacole. Un concert de muzică electronică The Deep Sound of Space LIVE, concept unic prin tematică și includerea în muzica albumului a fragmentelor de sunete produse de planete, dar și a diverselor sunete din spațiu. www.instagram.com/the_deep_sound_of_space. Piesele ce vor alcătui programul concertului fac parte din noul album intitulat “3 6 9”, care va fi lansat în luna septembrie 2019. The Deep Sound of Space este o continuare a proiectului The Deep Sound of Maramureș, un proiect inclus în cursurile profesorului Lee Blackstone de la New York State University, SUA. Intrarea la eveniment se face pe bază de bilet. Prețul unui bilet: 50 lei.