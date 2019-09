Binecuvântarea tinerilor participanţi la ITO Craiova 2019

Miercuri, 4 septembrie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, de la ora 9,00, la întâlnirea cu tinerii din Eparhie care vor participa la Craiova, la ediţia ITO 2019 (Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi).

Întâlnirea de la Craiova este a VI-a ediţie la care particpă tinerii din Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, prima întâlnire naţională de acest fel având loc la Baia Mare, în 2013 şi, apoi, în 2014, la iniţiativa şi în organizarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, cu sprijinul Primăriei Baia Mare.

Delegaţia celor 80 de tineri care participă anul acesta la Craiova, în organizarea Biroului pentru catehizarea tineretului, inspector Arhid. Vlad Verdeş, însoţiţi de cei 8 preoţi coordonatori ai asociaţiilor tinerilor ortodocşi din protopopiate, a primit binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, care le-a înmânat steagul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Drapelul Naţional şi icoane ale Sfinţilor ocrotitori.

„Este un moment de bucurie şi de împlinire, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, deoarece, iată, v-aţi întâlnit reprezentanţii tuturor protopopiatelor împreună cu părinţii cordonatori de la nivel de protopopiat, în număr de 80 de tineri frumoşi, liberi şi credincioşi, care veţi participa la cea de a VI-a ediţie a Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi din Patriarhia Română. Este o întâlnire şi, în acelaşi timp, şi o provocare. O întâlnire pentru că dumneavoastră continuaţi ceea ce s-a început în Baia Mare în anul 2013 şi, mai exact în 2014, când a fost prima reuniune naţională a tinerilor creştini ortodocşi cu participare internaţională, şi apoi s-a continuat cu celelalte reuniuni şi, iată, suntem la cea de a VI-a ediţie, organizată de Mitropolia Olteniei, în acest an. Este un pelerinaj cu un urcuş. Toată, această mărturisire a credinţei pe care o fac tinerii noştri creştini ortodocşi, care creşte de la un an la altul şi nu se va încheia, arată că ceea ce noi am început dăinuie şi torţa pe care am aprins-o noi aici la Baia Mare, cu cei care atunci erau tineri şi foarte tineri, continuă să ardă şi este focul credinţei şi al iubirii faţă de Dumnezeu şi de ţară, ce nu se mistuie şi se aprinde de la o reuniune la alta. Suntem într-un an special, Anul Satului Românesc, de unde se trage mare parte dintre voi. Să ajute Dumnezeu să călătoriţi cu pace, să vă îmbogăţiţi, să vă faceţi prieteni mulţi şi să veniţi sănătoşi acasă.”