Campanie de donare de sânge

Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 va sărbători „Ziua Cooperării Europene 2019”, alături de celelalte programe de cooperare teritorială europeană prin organizarea unei campanii de donare de sânge în perioada 18 – 20 septembrie 2019 în toate capitalele regionale din aria eligibilă a programului, respectiv oraşele Baia Mare, Tulcea, Botoşani, Suceava, Satu Mare, Cernăuţi, Ivano-Frankivsk, Uzhorod, Odessa.

Nevoia stringentă de rezerve de sânge pentru salvarea vieţilor omeneşti determină ambele state, România şi Ucraina, să sprijine demersurile care se fac în acest scop. Această campanie se va derula simultan în ambele ţări, acoperind o arie geografică considerabilă. Acţiunea se va desfăşura sub egida evenimentului „Ziua Cooperării Europene” şi organizatorii speră să atragă un număr cât mai mare de donatori.

“Ziua Cooperării Europene” este o inițiativă de comunicare derulată în fiecare an în luna septembrie în țările Uniunii Europene și țările vecine, beneficiare ale programelor de cooperare teritorială, care dorește să promoveze în mod inedit colaborarea dintre comu­nitățile locale din zonele de graniță.

Donarea de sânge este un act voluntar, anonim și neremunerat. Donatorul de sânge este orice cetățean român cu domiciliul în România, sau orice cetățean al Uniunii Europene care are reședința în România, în deplină stare de sănătate fizică și mentală, care acceptă regulile prelevării de sânge total și componente sanguine de origine umană. (o.m.)