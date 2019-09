Boris mincinosul

Minciuna face parte din arsenalul politic, alegătorii cad adesea în capcana manipulării, întinsă cu ajutorul ştirilor false, difuzate prin mass-media. Chiar dacă ulterior sînt dezminţite, neadevărurile cresc în opinia publică precum buruienile şi produc efecte electorale. Este o slăbiciune a democraţiei, exploatată de politicienii veroşi, precum prim-ministrul Boris Johnson (55 ani) al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord care, prin manipulare grosolană, a determinat majoritatea votanţilor să spună „Da” la referendumul Brexit din 2016. Să verificăm afirmaţiile politicienilor din a doua sursă, chiar dacă la prima vedere par adevărate!

Camera Comunelor a adoptat legea pentru amînarea Brexit, după o moţiune a opoziţiei laburiste împotriva partidului de guvernămînt, votată şi de 21 de parlamentari conservatori, consideraţi „trădători”. Premierul Boris Johnson a fost astfel înlăturat de la decizia privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, Parlamentul preluînd în final controlul asupra Brexit. Iată că a fost nevoie de o trădare pentru ca democraţia cea mai veche să funcţioneze normal.

Ne întrebăm cum a reuşit Boris Johnson să păcălească o ţară întreagă cu minciunile sale. După părerea noastră, Brexitul a fost o manipulare uriaşă a unui popor, făcută de acest fost jurnalist specializat în fake news, ajuns politician. Cine este BJ? Nepotul unui ministru de interne otoman, fiul unui diplomat britanic la Bruxelles, absolvent de Oxford, de profesie istoric, autor al unor cărţi (precum biografia lui Churchill). Fost primar al Londrei.

În tinereţe, jurnalist de succes, specializat în publicarea de ştiri false de la Uniunea Europeană (cita surse inventate). A devenit simpatic pentru alegătorii eurosceptici şi a intrat în politică. La referendumul din 2016, a minţit că Marea Britanie plăteşte către UE 350 de milioane de lire sterline săptămînal (informaţia a fost publicată în ziare şi pe autobuze din Londra şi a prins la public, chiar dacă a fost dezminţită de Guvern şi de UE şi chiar dacă Boris Johnson şi-a recunoscut minciuna).

Ce bine public poate ieşi din mintea unui asemenea om? Nici unul. Şi totuşi, englezii l-au votat, l-au ales prim-ministru şi va rămîne în istorie ca Boris Mincinosul. Se pune întrebarea dacă politicienii lipsiţi de scrupule pot face proiecte de ţară şi răspunsul este da, deoarece democraţia are o slăbiciune: mulţi alegători îi votează pe politicienii care ştiu să atace, chiar dacă mint. Boris Johnson este iubit de britanici, are farmec, este cult, popular, dar rămîne de văzut cum îşi va încheia cariera, ca un salvator sau ca un gropar al ţării sale.

Democraţia nu poate opri accesul unor mincinoşi la putere nici în cea mai veche democraţie europeană, aşa că nu e de mirare că şi la noi apar politicieni care manipulează opinia publică. Cum îi recunoaştem? Sînt distructivi, răutăcioşi, înverşunaţi – chiar şi atunci cînd în joc este interesul public. Luptă pentru eclipsarea adversarilor politici, uitînd de omenie şi de respect. Mint, dar nu chiar cu atîta talent precum BJ!

Am avea nevoie de o Europă mare şi unită, ţinînd cont că aici sînt cele mai dezvoltate economii şi tolerante democraţii din lume, care ar putea să tempereze ultracapitalismul şi problemele globale. Comerţul mondial este blocat (SUA şi China se află în război comercial), Terra se încălzeşte îngrijorător, pădurea amazoniană (plămînul Pămîntului) arde pe milioane de hectare, oceanele arată ca nişte uriaşe gropi de gunoi (deşeuri de plastic), gheţarii se topesc, inegalităţile sînt grave (26 de familii au avere cît 50% din populaţia lumii), războaiele afectează Siria, Libia şi Ucraina, Europa este asaltată de migranţi, acum Brexitul fisurează unitatea europeană. Avem nevoie mai mult ca niciodată de politicieni care să nu mintă!