În Vişeu de Sus • Dosar penal pentru conducere fără permis

Opriţi întotdeauna la semnalele regulamentare ale poliţiştilor aflaţi în trafic! Fuga este o scăpare de moment.

Un tânăr, care nu deţine permis de conducere, a ales să-şi continue deplasarea, însă a reuşit să mai meargă doar 2 km, fiind prins de poliţişti.

Fapta s-a petrecut miercuri seara, în jurul orei 19.30, pe strada Rândunelelor, din Vişeu de Sus. Poliţiştii Serviciului Rutier au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism, înregistrat de aparatura radar cu o viteză de 92 km/h. Întrucât persoana aflată la volan nu a oprit la semnalele poliţiştilor, s-a procedat la urmărirea sa. A fost prins la scurt timp, constatându-se că este vorba despre un tânăr, de 27 de ani, din Moisei, care nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar poliţiştii continuă cercetările urmând a dispune măsuri legale.

În Sighetu Marmaţiei

Patru infracţiuni la regimul circulaţiei

Poliţiştii din Sighetu Marmaţiei au întocmit, miercuri seara, dosar penal şi continuă cercetările, după ce au constatat 4 infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Cercetările efectuate de poliţişti au relevat că un tânăr, de 30 ani, din Sighetu Marmației, i-a încredințat unui sighetean, de 37 de ani, un ATV neînmatriculat/neînregistrat, pentru a-l conduce pe drumurile publice, respectiv pe strada Mocăniței, deși știa că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie și se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul care a condus ATV-ul a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un gard din lemn. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea sub influența băuturilor alcoolice și încre­dințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știe că nu posedă permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice.

În Baia Mare

Amenzi în sumă de 7.000 lei şi 10 permise reţinute

Nu înseamnă că dacă un pieton traversează regulamentar, pe trecerea pentru pietoni marcată şi semnalizată sau la culoarea verde a semaforului, nu poate fi acroşat de autoturisme.

Sunt situaţii în care şoferii, presaţi de timp, nu au răbdare să le acorde prioritate pietonilor. Pentru a-i identifica pe cei care pun în pericol viaţa pietonilor, poliţiştii Biroului Rutier Baia Mare au acţionat, miercuri, 4 septembrie, pe raza întregului municipiului.

Pentru neregulile constatate în cele 13 ore de acţiune, poliţiştii au aplicat 18 sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 7.000 lei. Totodată, 10 şoferi, care nu au acordat prioritate de trecere, au rămas fără permise şi au intrat în rândul pietonilor.