Jaf cu clasă… la Teatrul de Vară

Povești sub stele vă invită vineri, 6 septembrie, de la ora 22, la Teatrul de Vară băimărean, să urmăriţi filmul “Ocean’s Eight: Jaf cu clasă”.

Debbie Ocean (Sandra Bullock) pune la cale cel mai mare jaf din viața ei. De cinci ani, opt luni, și 12 zile plănuiește furtul unui superb colier din diamante în valoare de 150 de milioane de dolari, purtat de actrița Daphne Kluger (Anne Hathaway) – starul celui mai mare eveniment al anului: Gala Met. Împreună cu partenera ei de încredere, Lou Miller (Cate Blanchett), recrutează profesioniste alese pe sprânceană: bijutierul Amita, hoața de buzunare Constance, experta în garduri Tammy, hacker-iţa Nine Ball și designerul vestimentar Rose. Planul este perfect, însă totul trebuie să decurgă fără nicio abatere dacă echipa vrea să pună mâna pe diamante. Totul se face la vedere. Biletul de intrare costă 10 lei și poate fi cumpărat de la intrarea în amfiteatru, înainte de eveniment. Copiii însoțiți de un adult beneficiază de intrare gratuită.