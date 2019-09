La Costeni • Biserica monument istoric, de doi ani fără turlă!

Biserica de lemn din satul Costeni, catalogată ca monument istoric, stă de doi ani fără turlă. Asta din cauză că, la furtuna din 2017, vijelia a dărâmat turnul bisericii, înalt de câteva zeci de metri. Fiind monument istoric, lăcaşul de cult nu poate fi reabilitat decât în baza unui proiect avizat de către Ministerul Culturii. Documentaţia , însă, este una stufoasă, necesitând timp şi bani pentru întocmire.

Pentru ca apa să nu pătrundă în biserică prin gaura din acoperiş şi să o distrugă mai mult, imediat după furtuna de acum doi ani, parohia a obţinut un aviz în regim de urgenţă, pentru a acoperi spărtura. Însă de atunci nu s-a mai făcut nicio lucrare de restaurare: „Ne aflăm în biserica cu hramul Sf. Ierarh Nicolae din satul Costeni, comuna Cupşeni. Aceasta este monument istoric, de categoria B, datând de la mijlocul secolului al XIX-lea (anii 1850 – 1870).

Biserica strămoşească a satului este de dimensiuni mari – 7 m lăţime, 12 lungime şi peste 30 metri înălţime – cu altar de formă poligonală. Lăcaşul de cult reprezintă credinţa moşilor şi strămoşilor noştri de pe aceste meleaguri. Turla bisericii s-a prăbuşit, din păcate, la furtuna devastatoare din 17 septembrie 2017. Astfel, acoperişul a rămas descoperit, aşa că în regim de urgenţă am primit un aviz de la Direcţia de Cultură Maramureş pentru o reparaţie curentă şi anume, am acoperit cu tablă turnul bisericii pentru a nu ploua în biserică. În consecinţă, de 2 ani de zile biserica este aşa, pentru că reabilitarea ei necesită o documentaţie vastă, fiind monument istoric”, a explicat Ştefan Cristian Petcu, preot paroh la Parohia Costeni, comuna Cupşeni.

Documentaţia pentru restaurare este în lucru

Parohia Costeni a început lucrul la dosarul prin care speră să obţină finanţare nerambursabilă pentru restaurarea bisericii vechi, însă întreg procesul necesită mult timp şi bani investiţi: „Am început demersurile pentru reconstruirea turlei şi repararea bisericii. Noi, ca parohie, trebuie să întocmim documentaţia pentru ca ulterior aceasta să fie depusă spre finanţare în vederea restaurării şi consolidării monumentului. Documentaţia este în curs de întocmire, dar necesită mult timp şi bani. Dacă e să facem o recapitulare a documentelor necesare, se începe prin a prezenta extrasul CF, apoi este necesară realizarea Planului de încadrare şi situaţie, de către un topograf. Acestea se depun la Consiliul Judeţean pentru eliberarea certificatului urbanistic. Este nevoie de alte documente necesare la dosar, în vederea eliberării autorizaţiei de construire pentru lucrările de restaurare. Acestea înseamnă în primul rând întocmirea proiectului tehnic, cu aviz pentru monumente istorice, expertiză tehnică, deviz detaliat de lucrări, iar de toate acestea se ocupă acum un arhitect de la Bucureşti. De asemenea, mai trebuie să obţinem avize de la o serie de instituţii ale statului. Noi am înaintat o scrisoare şi Secretariatului de stat pentru Culte şi am primit răspuns cu ceea ce avem nevoie la dosar în vederea depunerii lui pentru finanţare. Nădăjduim ca în cursul anului viitor să putem depune dosarul spre finanţare. La ora actuală suntem în finalizare cu proiectul tehnic”, a conchis preotul.

Biserica veche din Costeni este însă funcţională şi aşa. Slujbele religioase la sărbătorile mari din an se săvârşesc aici. Dar pentru a-şi redobândi faima de peste ani, lăcaşul de cult are nevoie să fie restaurat din temelii cât de repede.