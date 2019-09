„Primul ghiozdan”, oferit elevilor din 74 de UAT-uri

Până vineri, 6 septembrie, Consiliul Judeţean Maramureş a distribuit toate cele 2.322 de ghiozdane echipate pentru elevii care încep clasa pregătitoare luni, 9 septembrie. Distribuţia a început miercuri, 4 septembrie, pe cinci rute, iar până vineri, acestea au ajuns în 74 din cele 76 de unităţi administrativ-teritoriale ale Maramureşului.

Parteneriatul a fost încheiat pentru al treilea an la rând între Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, excepţie făcând municipiile Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei. Proiectul a fost demarat în anul 2017, la iniţiativa consilierului judeţean Liliana Moga, a fost susţinut de preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, iar în fiecare an a fost votat în unanimitate de toţi consilierii judeţeni, indiferent de culoarea politică.

Suma totală alocată în 2019 pentru achiziţionarea ghiozdanelor şi a rechizitelor aferente a fost de a 133.515 de lei fără TVA, iar preţul per ghiozdan este de 57,5 lei plus TVA. Miercuri, 4 septembrie, reprezentanţii CJ Maramureş, însoţiţi de consilierul judeţean Liliana Moga, au distribuit ghiozdanele pe trei din cele cinci rute, acestea fiind deja predate administraţiilor locale din: Baia Sprie, Vişeu de Sus, Bistra, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Onceşti, Petrova, Poienile de sub Munte, Remeţi, Repedea, Rona de Jos, Ruscova, Sarasău, Săpânţa, Vadu Izei, Vişeu de Jos, Rona de Sus, Leordina, Bocicoiu Mare, Târgu Lăpuş, Băiuţ, Cerneşti, Copalnic Mănăştur, Coroieni, Cupşeni, Dumbrăviţa, Groşi, Groşii Ţibleşului, Lăpuş, Suciu de Sus, Vima Mică, Borşa, Cavnic, Dragomireşti, Săliştea de Sus, Bârsana, Bogdan Vodă, Botiza, Budeşti, Călineşti, Ieud, Moisei, Ocna Şugatag, Rozavlea, Săcel, Şieu, Şişeşti şi Strâmtura. Joi, 5 septembrie, ghiozdanele au fost distribuite pe ruta cinci, respectiv în: Recea, Satulung, Şomcuta Mare, Valea Chioarului, Boiu Mare, Remetea Chioarului, Coaş, Săcălăşeni, Coltău, Seini, Cicîrlău şi Tăuţii-Măgherăuş. Ultima rută a fost acoperită în cursul zilei de vineri, 6 septembrie, ghiozdanele oferite de CJ Maramureş ajungând pe ruta doi la: Ulmeni, Ardusat, Ariniş, Asuaju de Sus, Băiţa de sub Codru, Bicaz, Fărcaşa, Gârdani, Mireşu Mare, Oarţa de Jos, Băseşti şi Sălsig.