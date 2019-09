Jandarmii maramureșeni, alături de elevi la începutul noului an școlar

Luni, jandarmii maramureşeni au participat la deschiderea anului şcolar 2019-2020, alăturându-se elevilor, pă­rinţilor și profesorilor la festivităţile dedicate primei zile de şcoală.

Astfel, jandarmii maramureşeni au transmis, prin intermediul reprezentanţilor lor, mesajul adresat elevilor din învăţământul preuniversitar, aflaţi la începutul unui nou an de studiu.

Întrucât s-a participat doar la câteva şcoli şi licee din Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus şi Borșa, jandarmii doresc să transmită gânduri bune tuturor elevilor, celor care se află în pragul începerii unui nou an şcolar, asigurându-i de întregul lor sprijin.

„Suntem alături de dumneavoastră, unii în dublă calitate, de jandarmi, dar şi de părinţi, pentru a vă asigura de întreg sprijinul nostru, iar la nevoie vom răspunde cu promptitudine tuturor solicitărilor, pentru crearea unui climat optim de siguranţă, necesar desfăşurării activităţilor educative. Pentru Jandarmeria Maramureș, siguranța în unitățile de învățământ constituie o prioritate și în acest an școlar. Vom continua derularea de activități pentru creșterea gradului de securitate, atât în incinta unităților de învățământ și zonele adiacente, cât și pe traseele de acces către școli. Jandarmeria Maramureş vă urează să aveţi parte de un an şcolar plin de reuşite, cu rezultate deosebite la învăţătură, în care să acumulaţi cât mai multe cunoştinţe care să vă modeleze caracterul şi să vă pregătească pentru viaţă. Mult succes!” – a precizat conducerea IJJ.