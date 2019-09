Tăuţii Măgherăuş, pregătit pentru noul an şcolar

Administraţia locală din Tăuţii Măgherăuş este pregătită pentru debutul noului an şcolar.

Astfel, primarul dă asigurări că elevii din oraş vor fi primiţi în cele mai bune condiţii: „Începe noul an școlar, avem toate spațiile de învățământ pregătite. Campusul şcolar are gră­dinița cu program prelungit, școala generală clasele I-VIII, Liceu cu profil electrotehnic, sală de sport şi se construiește o grădiniță cu 4 grupe pentru 120 de copii şi o creșă cu 60 locuri, precum şi un Centru Sportiv Recreațional. Urbanistic, orașul nostru se va schimba, prin implementarea unui mare proiect, finanțat cu fonduri europene – Modernizarea Centrului Civic”, a spus Anton Ardelean, primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş.