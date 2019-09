Adunarea generală a Colegiului medicilor veterinari din Maramureş

Joi, 5 septembrie 2019, în Baia Mare, s-a desfăşurat Adunarea generală a Colegiului Medicilor Veterinari din judeţul Maramureş. La eveniment au fost prezenţi majoritatea membrilor colegiului, respectiv 86 de persoane, din cele 106 cu drept de vot. Me­dicii veterinari salariaţi ai DSVSA Maramureş nu au fost prezenţi!

De ce? Au calitatea de funcţionari publici, iar de mai bine de un an, prin modificările aduse în Parlamentul României la le­gea în vigoare, aceştia şi-au pierdut calitatea de membru a CMVRO, cu toate drepturile şi obligaţiile, fapt ce a produs o falie în rândul profesiei, între medicii veterinari de la stat şi cei de liberă practică. Sperăm ca-n viitorul apro­piat această nedreptate să aibă un tratament reparatoriu.

În raportul de activitate pe 3 ani de mandat, s-a făcut referinţe la situaţia de criză prin care trece epidemiologia veterinară a ţării, la falimentul cabinetelor medicale veterinare, concesionare a programului naţional sanitar-veterinar, a căror menire este de a proteja ţara de boli majore, de a apăra sănătatea publică şi a animalelor, în condiţiile crizei dramatice de evoluţie a pestei porcine africane pe teritoriul ţării, şi judeţul nostru fiind afectat, iar măsurile luate de ANSVSA sunt la nivelul evului mediu: îngroparea porcilor şi nu incinerarea lor, lipsa controlului mişcării animalelor, nu există dezinfectoare rutiere, nu se iau măsuri de ucidere a mistreţilor. Vom ajunge ca-n Sardinia, unde PPA evoluează de peste 40 de ani, riscând să dispară mica gospodărie cu suine, iar fermele să intre în faliment, neputând să-şi valorifice animalele şi produsele lor, în timp ce importul de carne de porc creşte de la o zi la alta. Conform raportului, principalul vinovat de cele întâmplate este nimeni altul decât preşedintele ANSVSA, în exerciţiu, care a fost numit politic, la comandă, de către companiile de medicamente de uz veterinar naţionale, ale căror interese majore, prin influenţe mercantile la ni­vel guvernamental, îl men­ţin în funcţie. De peste 3 ani, acest personaj negru al profesiei şi al ţării a refuzat cu obstinenţă orice colaborare cu CMVRO, principalul organism al profesiei, care statuează exercitarea profesiei ca în toate ţările europene, recuzând solicitările Colegiului, recuzând doleanţele confraţilor prezenţi la cele două proteste naţionale ale profesiei, de la Guvern şi ANSVSA, riscând să lase ţara fără apărare epidemiologică veterinară, deoarece cabinetele noastre sunt în faliment din cauza neajustării taxelor din 2013, şi atunci doar cu rata inflaţiei. Situaţia delicată în care ne aflăm, sperăm să fie rezolvată în Parlamentul ţării, unde există un proiect pentru mentenanţă a cabinetelor medicale veterinare concesionare, care iniţial a fost avizat de Camera Deputaţilor şi respins de administraţia prezidenţială, presupunem că în necunoştinţă de cauză.

Noua conducere a CMV Maramureş este reprezentată de dr. Corneliu Taloş – preşedinte, vicepreşedinte – dr. Dinu Măhălean şi dr. Mihai Tarţa, secretar – dr. Andrei Onisim, membru în BE – dr. Gheorghe Cosma, preşedinte comisia de deontologie – dr. Gavril Bâle. Întreaga conducere va participa la Congresul Medicilor Veterinari de la nivel naţional, din data de 23 octombrie 2019, ce va avea loc la Cheile Grădiştei, unde sperăm să lămurim o parte dintre problemele cu care se confruntă profesia.

Informaţii furnizate de preşedintele organizaţiei judeţene, dr. Corneliu Taloş.