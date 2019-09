Bucurie la începutul anului şcolar

Sunetul clopoţelului a sunat din nou ieri, 9 septembrie, după o vacanţă de aproape trei luni. A fost forfotă mare în curţile instituţiilor de învăţământ. Micuţii şcolari s-au bucurat cel mai mult pentru că li s-a făcut o primire călduroasă: au fost aşteptaţi cu baloane şi multe zâmbete. Cadrele didactice speră să aibă un an şcolar bun, cu rezultate pe măsură.

Elevii “să îşi deschidă mintea şi sufletul”

La Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare au fost prezenţi directorul instituţiei de învăţământ, prof. Traian Covaciu, primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, directorul Casei Corpului Didactic din Baia Mare, Adriana Meşter, Petru Florişteanu, inspector-şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, dr Victor Kiriţescu de la Centrul de Prevenire Antidrog Maramureş, prof. Simona Sălăjan, director adjunct al colegiului, avocat Ionel Libotean, reprezentantul Asociaţiei Părinţilor.

“Facem aici prima deschidere a anului şcolar. În pofida faptului că sunt absolvent al Colegiului Naţional “Gheorghe Şincai”, trebuie să declarăm Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare cel mai prestigios colegiu al municipiului Baia Mare şi datorită rezultatelor pe care le aveţi, dar şi datorită modului în care vă organizaţi voi, cadrele didactice, care oferiţi educaţie copiilor, dar şi datorită elevilor care ştiu foarte bine ce au de făcut atât în şcoală, cât şi în viaţă. Să fiţi hotărâţi în ceea ce vreţi să faceţi de acum îna­inte, iar profesorilor le doresc multă inspiraţie, răbdare şi sufletul deschis pentru fiecare dintre voi, elevii, cu multă dragoste şi toleranţă”, le-a transmis primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş.

La rândul său, directorul Casei Corpului Didactic Baia Mare, Adriana Meşter, i-a sfătuit pe elevi să îşi deschidă mintea, dar şi sufletul. “Nu întâmplător se numeşte deschiderea noului an şcolar pentru că dincolo de înţelesul cuvântului deschidere mai avem şi o valenţă simbolică. Odată cu deschiderea uşii de la clasă ne deschidem minţile şi sufletul. Vă doresc, dragi elevi, să vă deschideţi sufletul şi mintea şi în acest an şi să confirmaţi rezultatele extraordinare pe care le-aţi avut şi anul trecut”, a accentuat Adriana Meşter.

Anul acesta, la Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu”, vor învăţa în jur de 1.200 de elevi. “Avem 1.226 de elevi în 39 de clase, 8 clase de gimnaziu şi 31 de clase de liceu. Ne propunem ca şi anul trecut să avem cel puţin 98% procentul de promovabilitate la bacalaureat, 100% la evaluarea naţională şi toţi elevii noştri să acceadă la cele mai bune facultăţi din ţară şi din străinătate. E un număr constant de elevi. Ca noutăţi, în acest an şcolar, avem nişte dotări în plus pentru observatorul astronomic. Ne propunem să avem şi să aducem finanţări şi pentru centrul de robotică, deoarece vrem să participăm la mai multe concursuri şcolare. Va fi un an bun pentru că suntem încrezători în puterile noastre şi în puterea elevilor noştri. Anul trecut am avut 69 de absolvenţi la clasa a VIII-a. Toţi au promovat examenul de evaluare naţională. De asemenea, am avut 254 de elevi în clasa a XII-a. Toţi au susţinut examenul de bacalaureat, în afară de unul care a avut probleme de sănătate. Procentul de promovabilitate la bacalaureat a fost de 99,6%”, a declarat Traian Covaciu.

Ministrul Sănătăţii la deschiderea noului an şcolar, în Baia Mare

Deschiderea anului şcolar de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Iosif Mărturisitorul” s-a bucurat de un oaspete special, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. Ea a arătat că îşi doreşte să lanseze un proiect-pilot destinat învăţământului sanitar. “Ne gândim să facem aici, în Maramureş, un proiect-pilot, în care Ministerul Sănătaţii să ia sub tutelă o parte din învăţământul sanitar şi să încercăm să formăm viitoare cadre medicale cu adevărat foarte bine pregătite. Am venit, astăzi, în Baia Mare, pentru deschiderea anului şcolar la fostul Liceu Sanitar care din anul 2014 a fuzionat cu Seminarul Teologic, de altfel o fuziune foarte bună. Religia are grijă de suflet, iar viitorii noştri asistenţi medicali au grijă de trup”, a spus Sorina Pintea.

Interes crescut pentru o şcoală gimnazială din Baia Mare

La Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” din Baia Mare, se constată, de la an la an, un interes tot mai crescut din partea părinţilor pentru a-şi înscrie aici copiii. “Am început anul şcolar plini de emoţie, cu speranţa că acest început va fi un început din toate punctele de vedere în implementarea proiectelor şi al visurilor noastre care cu ajutorul celor de lângă noi devin realitate. Suntem cu un efectiv destul de mare, avem 38 de clase, ciclul primar şi gimnazial. Ne derulăm activitatea în două locaţii, cea de pe Progresului nr. 38 şi cea de pe Vasile Lucaciu 56. În ultimii ani s-a înregistrat o creştere constantă a solicitărilor din partea părinţilor pentru clasa pregătitoare de la această şcoală. Cred că acest interes se bazează pe nişte rezultate concrete obţinute de elevi. Nu doar faptul că suntem în centrul oraşului îi determină să îi înscrie pe copii, ci faptul că pot măsura calitatea actului educaţional a celor care învaţă în această şcoală. Anul trecut am avut 1.070 de elevi, iar acum am ajuns la circa 1.100. Avem în plus două clase pregătitoare”, a afirmat directorul adjunct al Şcolii Gimnaziale “Lucian Blaga” din Baia Mare, Ioana Popovici.

Conducerea şcolii are planuri mari. Printre altele se vor face investiţii de reabilitare şi extindere la clădirea de pe strada Progresului. “Ne dorim să implementăm un proiect în parteneriat cu College Transilvania. Sperăm ca impactul să fie cel dorit. Vom începe cu un curs de formare pentru cadrele didactice din această instituţie. Proiectul are impact asupra părinţilor, elevilor şi profesorilor. Doar împreună putem face o schimbare pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Suntem pe lista de investiţii cu execuţia la obiectivul de reabilitare şi extindere la clădirea de pe Progresului 38. Această investiţie e necesară din cauza lipsei spaţiilor pentru săli de clasă, sală profesorală şi lipsa unei săli de festivităţi”, a mai spus directorul adjunct.

Impresii de la părinţi şi copii: “la şcoală cel mai mult îmi plac pauzele”

Festivităţile de deschidere a anului şcolar au atras şi în acest an o mulţime de persoane. Indiferent de vârstă, mulţi dintre elevi au venit însoţiţi de părinţi, bunici sau prieteni. Aşa că atmosfera a fost una încărcată de emoţii. Unul dintre bunici a mărturisit cu lacrimi în ochi că e emoţionat să îşi vadă nepoţica intrând în clasa pregătitoare. “Nu­mai cine nu e încă bunic nu ştie ce înseamnă acest lucru. Am avut emoţii foarte mari”, a spus un bunic. Alţi bunici s-au împărţit cum au putut: bunicul a mers la festivitatea nepoţelei de clasa a VI-a, iar bunica la nepoţica din clasa a III-a. Şi-au trasat cu multă atenţie atribuţiile pentru a-şi bucura nepoţii. Părinţii au asistat şi ei la începutul noului an şcolar. Una dintre mămici a relatat că şi-a luat concediu întreaga săptămână, iar săptămâna următoare va fi în concediu soţul ei, pentru ca băiatul lor să nu resimtă brusc trecerea din clasa a IV-a în clasa a V-a, având în vedere că nu va mai avea program prelungit, ci va trebui să înveţe să se descurce în alt mod.

În ce-i priveşte pe elevi, aceştia au fost nerăbdători să se reîntâlnească cu colegii. “Trec în clasa a IV-a. Sunt încântată că începe şcoala. Aş fi vrut să mai dureze vacanţa. La Şcoală îmi place că avem pauze. În plus, eu ador ora de română”, a relatat Mădălina Ioana Mocanu.

Ana Maria a recunoscut că “nu am aşteptat să înceapă şcoala, îmi place mai mult în vacanţă. La şcoală îmi place că mă joc cu prietenele”. Micuţul Emanuel acum a păşit prima dată în curtea şcolii ca elev. Puţin stingher, dar curios să descopere noi cunoştinţe, ne-a spus că “Am aşteptat să înceapă şcoala. Îmi doresc să ne jucăm, să ne distrăm şi să învăţăm lucruri noi. Cred că o să îmi placă matematica şi să citesc”, a conchis Emanuel.