La Teatrul Municipal Baia Mare, vineri, 13 septembrie, de la ora 19, se joacă spectacolul “Butoiul cu pulbere”, “o poveste tragi-comică despre oamenii Maramureșului, cel mai nedomesticit ținut ro­mânesc, un loc unde țăra­nii au construit un cimitir vesel în care până și moartea are mormântul ei, un loc în care se trăiește total, se iubește intens și se moare ca-n filme, un loc unde se face cea mai tare băutură din lume și unde muzica îi însoțește pe oameni de la leagăn și până la mormânt”. Spectacolul nu este recomandat persoanelor cu vârsta sub 15 ani.