”Târgul Cepelor” la a 49-a ediţie în Asuaju de Sus

Primăria şi Consiliul Local Asuaju de Sus, în colaborare cu instituţia Consiliului Judeţean Maramureş, au organizat, în 7-8 septembrie 2019, tradiţionalul ”Târg al Cepelor”, în cadrul ”Festivalul Interjudeţean al Cântecului, Dansului şi Portului Popular Codrenesc”, ediţia XLIX.

Programul manifestărilor a debutat în seara zilei de sâmbătă când, la ora 20, pe scenă a urcat formaţia Talisman, care a oferit un recital extraordinar tuturor celor prezenţi. Apoi a fost discotecă în aer liber.

Duminică, la ora 10, a început spectacolul oferit de formaţii de amatori din judeţele Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc la amiază, alături de primarul Vasile Boitor aflându-se preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea; secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Dragoş Titea; secretarul de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului, Cosmin Butuza; deputaţii Călin Matei şi Sorin Bota; vicepreşedintele Ioan Doru Dăncuş; subprefectul Alexandru Cosma; primarul comunei Recea, Octavian Pavel; primarul din Băiţa de sub Codru, Aurel Dumuţa; primarul comunei Ariniş, Gheorghe Mureşan; primarul din Bicaz, Dorin Mitre; consilierii judeţeni Liliana Moga şi Ioan Buda; fostul consilier judeţean, Cristian Anghel; şi Ştefan Mariş, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii ”Liviu Borlan”.

”Anul viitor vom ajunge la a 50-a ediţie şi sper să fim sănătoşi, să ne revedem cu bucurie şi în număr cel puţin la fel de mare”, a declarat primarul din Asuaju de Sus, Vasile Boitor. Pe păşunea unde are loc evenimentul câmpenesc, s-au adunat circa 8.000 de oameni.

”În aproape toate comunele din Ţara Codrului se derulează proiecte importante, cu rezultate care pot fi văzute de oameni. Primarul Vasile Boitor a fost unul dintre promotorii proiectului Drumul Nordului. În acest an, acest proiect al judeţului Maramureş va intra efectiv în şantier. Este o mare realitate pentru Ţara Codrului şi Ţara Chioarului”, a subliniat preşedintele Gabriel Zetea. Acesta a primit titlul de cetăţean de onoare al comunei Asuaju de Sus.

Târgul cepelor s-a desfăşurat pe o păşune de zeci de hectare, miile de participanţi fiind atraşi de spectacolul folcloric, dar şi de cumpărături (ceapă 3 lei/kg, usturoi 20 lei/kg), clopuri de paie din Jibou 40 lei/bucată, mici 5 lei/bucată, haine de piele 100 lei la reducere, plus jocuri pentru copii, trageri la ţintă pentru tineri, turtă dulce, ce mai, un adevărat bâlci de ţară cu de toate, inclusiv cerşetori. A fost o zi plăcută, până pe la ora 16, când a început ploaia, iar pe la ora 17, a cedat generatorul de curent de la scenă. Prezentatorul Emil Domuţa a spus că aşa era tîrgul pe vremuri, perechile dansau sub grumazul ceterii…