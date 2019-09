Camere video de supraveghere la Tg. Lăpuş

Luni, 9 septembrie, în clinchet de clopoţel, a fost marcată deschiderea festivă a noului an şcolar 2019-2020. Cu zîmbete, flori şi îmbrăţişări, elevii liceelor Tehnologic „Grigore C. Moisil” şi Teoretic „Petru Rareş” din oraşul Tîrgu Lăpuş au trăit emoţia începutului. În vacarmul specific, curtea Liceului „Petru Rareş” a găzduit mulţimea de profesori, preşcolari, elevi, părinţi, invitaţi.

Manifestarea a demarat cu un Te Deum oficiat de Arhm. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii „Sfînta Ana” de la Rohia, împreună cu un sobor de preoţi. Directoarea prof. Mariana Pop a rostit un cuvînt de bun-venit. Primarul Mitru Leşe a spus: “Pentru o parte dintre voi, se va îmbunătăţi calitatea actului de învăţămînt, dar în special pentru 32 de preşcolari. (…) Mult succes în noul an şcolar!”

Cristina Buda, inspector şcolar, a prezentat me­sajul inspectorului şcolar general, Ana Moldovan. A vorbit apoi subcomisatul Marian Coşciug, comandantul Poliţiei oraşului Tg. Lă­puş. Claudiu Nedea, director adjunct, le-a urat bun-venit în special elevilor din clasele a V-a şi a IX-a.

Prof. dr. Valeria Bilţ, consilier educativ: “Acest an şcolar se arată a fi plin de provocări pentru fiecare dintre noi şi va trebui să muncim şi să învăţăm astfel ca la sfîrşitul anului să fim mulţumiţi de rezultate”.

Prof. Mariana Pop, directoarea liceului: „Cea mai mare realizare este montarea camerelor de supraveghere în tot campusul şcolar. De asemenea, şcoala este igienizată, am adus mobilier nou, avem dotare bună cu calculatoare, videoproiectoare, ecrane de proiecţie cu acces la internet… Liceul nostru este printre cele mai bune din judeţul Maramureş, ocupă locul 8″.

În final, s-a format un pod de flori pe sub care au trecut copiii din clasele pregătitoare şi cei din clasa a V-a.