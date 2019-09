Cupa României • Programul şi arbitrii şaisprezecimilor, faza pe judeţ

Miercuri şi joi se vor disputa şaisprezecimile Cupei României la fotbal, faza pe judeţ, toate jocurile urmând să se deruleze începând cu ora 16.30. Programul şaisprezecimilor:

Miercuri, 11 septembrie

• AS Carmen Satulung – Avântul Bârsana. Arbitri: D. Gheighiş – P. Lodină, R. Balmoş. Observator: G. Bărbuş.

• Foresta Câmpulung la Tisa – Bradul Groşii Ţibleşului. Arbitri: M. Paşca – R. Cormoş, Raul Pteanc. Observator: I. Onciu.

• Cetate Remetea Chioarului – Salina Ocna Şugatag. Arbitri: A. Antal – S. Lucaciu, A. Mărieş. Observator: V. Pintean.

• Rapid Satu Nou de Sus – CS Fărcaşa. Arbitri: R. Necrici – I. Sava, I. Husti. Observator: Dan Marchiş.

• Faurul Făureşti – AS Nistru. Arbitri: M. Bela – A. Mariş, P. Bode. Observator: C. Mezei.

• CSM Sighetu Marmaţiei – Zorile Moisei. Arbitri: N. Kemenes – R. Soponar, Raluca Pteanc. Observator: C. Săsăran.

• ACS Satu Nou de Jos – Recolta Săliştea de Sus. Arbitri: V. Mariş – V. Parge, G. Pante. Observator: A. Bud.

• CS Seini – Lăpuşul Târgu Lăpuş. Arbitri: V. Mare – M. Maghear, S. Grad. Observator: C. Limban.

Joi, 12 septembrie

• CSO Borşa – Progresul 2012 Dumbrăviţa. Arbitri: A. Tincu – S. Grad, Ioan Pop. Observator: I. Hotico.

• Speranţa Cerneşti – FC Suciu de Sus. Arbitri: I. Anişoreac – T. Lauran, D. Vascul. Observator: I. Bartha.

• PHP Iadăra – Viitorul Ulmeni. Arbitri: D. Lazin – C. Erdei, D. Lung. Observator: M. Mare. Terenul din Mireşu Mare.

• CS Unirea Săsar – Unirea Şişeşti. Arbitri: M. Bărbuş – I. Sava, V. Zete. Observator: N. Zola.

• Metalul Bogdan Vodă – Bradul Vişeu de Sus. Arbitri: C. Codrea – V. Parge, S. Lucaciu. Observator: F. Gherghel.

• CSO Minerul Baia Sprie – Iza Dragomireşti. Arbitri: V. Mare – F. Mihali, D. Marchiş. Observator: D. Stan.

• Fulgerul Lăschia – AS Remeţi. Arbitri: D. Cociş – G. Dochiţa, C. Radu. Observator: C. Seres.

• Gloria Sălsig – Progresul Şomcuta Mare. Arbitri: A. Antal – P. Ilieş, R. Balmoş. Observator: M. Mihalca.