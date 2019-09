Prima zi de şcoală la Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Ulmeni

Luna septembrie nu e doar prima lună de toamnă, e luna în care numărăm bobocii, e luna în care o zi din an e dedicată elevilor şi profesorilor. O zi în care şcoala îmbracă haina de sărbătoare, dornică şi pregătită să primească elevi noi, cuminţi, plini de emoţii şi nerăbdare să cunoască şi să descopere tainele învăţăturii, iar profesorii sunt gata să îi „lumineze” cu cunoştinţele lor.

Luni, 9 septembrie 2019, ora 9:00, a sunat pentru prima dată în anul şcolar 2019-2020 clopoţelul, cu un sunet preluung şi cald, parcă şi el se bucura că începe şcoala! Cei mai mulţi dintre copii s-au reîntors pe băncile şcolii, iar alţii au experimentat pentru prima dată emoţiile debutului de an şcolar. În clase, pe bănci, îi aşteptau cuminţi noile manuale, frumos împachetate de diriginţi, iar alături o floare de gerbera, care simbolizează veselia şi inocenţa, şi o ciocolată, ca începutul să fie mai dulce.

Elevii cei mai mari ai Liceului Teoretic „George Pop de Băseşti” Ulmeni au pregătit un tunel de flori pentru a-i întâmpina pe cei mai mici elevi ai noştri, elevii clasei I, însoţiţi de doamna învăţătoare Lavinia Lazar. Aceş­tia au păşit cu paşi mici, nesiguri, dar şi nerăbdători să cunoască lumea literelor şi a cifrelor. Apoi, bobocii clasei a IX-a, însoţiţi de dirigintele prof. Alexandra Covaciu, au păşit pe frumosul covor de petale realizat în cinstea lor, entuziasmaţi, emoţionaţi şi dornici să cunoască viaţa de liceean. Niciodată nu vor uita această zi atât de importantă pentru ei, de aici începe cea mai frumoasă perioadă a vieţii lor!

Aşa cum se cuvine şi cum este firesc, festivitatea de deschidere a noului an şcolar a început cu o sfântă rugăciune, preotul paroh din localitatea Ulmeni, Dumitru Giurgiu, a săvârşit binecuvântarea noului an şcolar, iar sălile de clasă au fost sfinţite şi stropite cu agheasmă.

Doamna director, Aurora Puşcaş, a ţinut să le ureze elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi tuturor celor prezenţi un an şcolar plin de succes, bucurii şi multe realizări, dar şi putere şi dorinţă de muncă. Pentru liceul nostru, prima zi de şcoală a fost şi un prilej de sărbătoare, trei dintre şefii de promoţie, pe care acest liceu i-a dat de-a lungul anilor, se întorc azi „acasă”, aşa cum ne place nouă să spunem, în „sânul familiei GPB”, în calitate de profesori.

Alături de cei prezenţi au fost şi reprezentanţii poliţiei locale, care ne-au asigurat de sprijinul lor şi ne-au garantat că suntem mereu în siguranţă!

Tuturor elevilor le dorim, în noul an, mult succes, sănătate şi spor la învăţătură. Fie ca noul an şcolar să însemne atât pentru personalul didactic, cât şi pentru copii şi părinţi, bucurii, satisfacţii, împliniri, putere de muncă şi multă sănătate! Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Prof. Andrada Ioana LUCA

Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Ulmeni