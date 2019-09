Academia de dans şi creaţie Galactic Dance a împlinit un an!

Săptămâna aceasta, mai precis în 9 septembrie, Academia de Dans și Creație Galactic Dance a împlinit un an de exis­tență!

Deși clubul băimărean de dans sportiv Galactic Dance Grup a fost înfiin­țat în primăvara anului 2003, anul trecut, cei doi antrenori, Mădălina și George Pop, și-au dorit ca tinerii și copiii pasionați de dans din Baia Mare să aibă un loc în care să practice orice stil de dans pe care și-l doresc. Astfel, au creat pentru băimăreni „Academia de Dans și Creație Galactic Dance”, care vă așteaptă astăzi cu cursuri de Dans Sportiv, Modern, Dans de Societate, Dans Latino Caraibean, Balet Clasic, Dans Contemporan, Aerobic și TAE-bo pentru toate vârstele!

Într-un an de zile cei doi și-au format o echipă frumoasă, de oameni ta­lentați care iubesc dansul și care își doresc să îm­părtășească zilnic câte ceva din experiența și iubirea lor pentru dans.

Academia de dans și creație este locul unde copiii și tinerii băimăreni pot face cunoștință cu frumoasa lume a dansului, își pot forma un trup și o minte sănătoase, pot socializa întru-un mediu armonios și pozitiv și se pot relaxa într-o oază de liniște și bună dispoziție.

Cei de la Galactic Dance au avut un an deosebit, câștigând în ultimul an la concursurile Naționale aproximativ 100 de medalii și calificări în finalele de concurs. Tot anul trecut, sportivii de la Galactic Dance s-au calificat în 5 finale de Campionat Na­țional, câș­tigând un titlu de Campion Național și unul de Vicecampion Na­țional la clasa D 14-15 ani, respectiv clasa B 19-34 ani.

Anul acesta, cei doi au avut parte totuși de una dintre cele mai importante realizări pe plan profesional și anume George a devenit antrenorul lotului național de Dans Sportiv pe partea de expresivitate/feling în dans, împăr­tășind cu cei mai buni sportivi din ţară și din lume o parte din cunoș­tințele acumulate de-a lungul timpului, în ceea ce privește mișcarea și elementele principale de teatru-dans.

„Ne bucurăm că ne-am împlinit visele și că azi contribuim la dezvoltarea tinerilor și copiilor din Baia Mare, că reușim să ne punem amprenta în viața lor și sperăm ca toți cei care ne calcă pragul să simtă și să respire prin dans așa cum o facem noi. Suntem tineri, entuziaști, mereu în dezvoltare, iar dacă sunteţi și voi pasionați de dans vă aşteptăm să faceți parte din echipa Galactic Dance și să ne petrecem timpul împreună!”, au declarat artizanii acestui club.