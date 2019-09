Cursa pentru Cotroceni

De dimineața până seara, dar și noaptea, țării i se livrează comentarii obositoare, sleite, încâlcite pentru noi cei mulți, despre tragedia de la Caracal. Este o campanie de presă care ne zdruncină orice liniște. Nici nu mai știi ce să crezi! Toată lumea dorește să se afle adevărul, dar drumul spre limpezirea lui este lung și extrem de încurcat. Când tragedia se retrage, la puțină odihnă, suntem luați în primire de cursa amețitoare pentru scaunul prezidențial de la Cotroceni. Și-au anunțat startul, de la linia de plecare, un snop de candidați. În cursă au intrat, ca la fiecare alegere pentru șefia statului, și personaje exotice. Care fac parte din umorul involuntar al democrației. Se vede că este și așa ceva. Lume de toate felurile.

Ce avem în ediția din acest an? Un confrate i-a ordonat, pe aspiranți, după profesii și însușiri: „gazetari și artiști, prestatori de sevicii incerte, idealiști solemni, șmecheri multicolori, profesori școliți și școlitori, afaceriști hârșiți în rele, anonimi gălăgioși, ce mai, o întreagă (și pestriță) oaste, sub flamura căreia mărșăluiesc in­fan­teriști glorioși, gata să ne facă fericiți.” Atmosfera este plină de euforie, mai ales că avem atâția doritori de bine. Numai că fiecare uită să ne privească în față, să ne spună la ce să ne așteptăm, se întorc biografiile pe dos, din care cad năzbâtiile trecutului fiecăruia. Apoi și le aruncă cu praștia în față, pentru a ne convinge, ba unul, ba altul, că nu este demn de ștampila noastră.

În inflația asta de candidați, cei mai încurcați suntem noi, cei care mergem la urne. Suntem în situația cetățeanului creat de Caragiale și refugiat în realitate. Da, eu cu cine votez? Dacă avem atâția doritori pentru Cotroceni, înseamnă că suntem un popor viguros, din care, iată, se aleg mesageri care ne vor fericirea. Noroc că unii s-au pierdut pe drum. În alte țări, chiar mai puternice decât noi, bătălia electorală pentru fotoliul prezidențial se dă între doi pretendenți. Poate trei. Care sunt cunoscuți din vreme, sunt pregătiți, spun răspicat ce vor să facă, așa încât omul cu votul își poate face o părere clară despre profilul moral și înzestrarea candidatului. Mai nou, și pe la alții, politica vine dinspre comedie. La noi vedeți cum este. Mulți pre­ten­denți la mâna miresei. Toți bat la poarta palatului. Numai că puțini știu să răspundă la probele impuse.

Ce-i recomandă? Ce calități au să ne facă liniștiți? Ce isprăvi publice le-au marcat biografia? Ce deschidere au spre lume? Nu doresc să dezarmez pe nimeni. Oricine are dreptul să intre în luptă, cum scrie Cartea Țării. Asta nu scuză improvizația, amatorismul, lipsa de maturitate politică. Un candidat dorește să ne convingă că va schimba România prin mutarea președinției de la Cotroceni. Asta face parte din arta spectacolului. Actorul mai animă puțin campania. Fostul ministru al culturii, și fost ambasador în Danemarca, este socotit un candidat de lux. Promite o pedagogie națio­nală. Este ironic cu adversarii, punându-le etichete care provoacă hazul. Este candidatul care impune, pe agenda publică, un pic de sevă intelectuală. Cine agreează acest stil?

Presa, deocamdată, a selectat trei combatanți pentru primul tur de scrutin. Actualul locatar de la Cotroceni are avantajul prin faptul că votanții, în bună parte, se uită la cel care are încă putere. Dar asta nu este o garanție pentru o victorie finală. Reprezentantul noului val electoral este susținut de tânăra generație, mult mai bine informată, dar și de cei din străinătate. Deruta din partid, cu episodul de la Iași, poate încetini dinamica alianței. Doamna care trudește din greu să energizeze cel mai mare partid din țară (așa se consideră) știe că un eșec la pre­zi­den­țiale poate subția serios for­mațiunea politică recent decapitată de un conducător. Toată speranța ei este în teritoriu.

Cea mai interesantă bătălie, în primul tur al prezidențialelor, se prefigurează între doamna cu broșa, care se crede mai puternică „decât toți bărbații care țipă de pe margine”, și domnul mai nou intrat în politică. Aceasta ar fi secvența actuală a cursei pentru Cotroceni. Fenomenul este în mișcare. Cine crede în astrologie are parte de o nouă viziune, care dărâmă tot edificiul. Astrologul Guruji a prevăzut că va apărea în ultimul moment un candidat pentru Cotroceni, despre care nu s-a făcut referire până acum. Guruji l-a descris ca fiind un bărbat echilibrat, cu profil academic și calități de diplomat. Sub președinția acestuia, România va avea o perioadă de prosperitate și liniște politică. Avem un asemenea candidat? Un vis de astrolog?