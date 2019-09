Drepturile salariaţilor din CRPH

La Biblioteca judeţeană ”Petre Dulfu” din Baia Mare, a avut loc o întâlnire organizată de Uniunea Sindicală Teritorială Cartel Alfa Maramureş, preşedinte Florin Hossu, tema dezbătută fiind: drepturile financiare ale însoţitorilor persoanelor cu handicap şi angajaţilor din centrele de de recuperare aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş. A participat şi Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, în calitate de ordonator principal de credite.

”La Direcţia Copilului, sunt două categorii de salariaţi membri în sindicatul Cartel Alfa, respectiv asistenţii maternali şi lucrătorii din centrele şi casele de plasament. DGASPC nu le acordă salariaţilor sporul de condiţii vătămătoare, iar aceştia se vor adresa instanţei de judecată. Dacă nu vor acorda acest spor de la 1 ianuarie 2020, nu vom mai ţine nici personalul pe care îl avem în aceste centre de recuperare a persoanelor cu handicap. Însă tot ce ne dorim este să fie aplicată o lege care a fost deja adoptată, iar drepturile acestor salariaţi să fie acordate măcar de anul viitor”, a spus Florin Hossu.

”În ultimii trei ani, am crescut succesiv alocările financiare în domeniul asistenţei sociale, deoarece stimulentul financiar este extrem de important pentru ca angajaţii să îşi facă treaba cu profesionalism şi dedicare. Au fost mereu discuţii în ultimii 25 de ani cu privire la faptul că o foarte mare parte din bugetul Consiliului Judeţean Maramureş se alocă Direcţiei Copilului, fapt care s-a reglat în ultimii ani. Şi chiar dacă în ultima perioadă au fost mai multe probleme înregistrate la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Maramureş, personal, respect angajaţii Direcţiei şi îi apreciez pentru tot ce fac în fiecare zi. Însă cerem performanţă la locul de muncă şi dorim să fie oameni cu vocaţie. Dacă vorbim însă despre sporul pe care îl cer angajaţii din centre, sunt de acord să avem o discuţie la nivelul Consiliului Judeţean Maramureş, la care să participe directorul DGASPC Maramureş, Alina Coste, reprezentanţii Consiliului Judeţean şi reprezentanţii Cartel Alfa şi vom discuta de o alocare suplimentară din bugetul de anul viitor”, a declarat preşedintele Gabriel Zetea.

La întâlnire au participat şi reprezentanţi ai DGASPC Maramureş, care au în grijă persoane cu handicap, şi aceştia au avut ocazia să explice cu ce probleme se confruntă în munca lor.

„În ultimii trei ani, am cerut periodic conducerii Direcţiei Copilului să vină cu proiecte care să preîntâmpine evenimente nefericite precum a fost cel de la Sighetu Marmaţiei. Sunt în prezent două astfel de proiecte depuse, însă centrele nu vor fi finalizate în viitorul apropiat. Ştiu că există o problemă cu privire la lipsa personalului, au fost scoase la concurs zeci de posturi, dar mulţi au renunţat la serviciu după câteva zile. Am cerut o reformă în centre, o restructurare a centrelor, pentru ca personalul să aibă condiţii mai bune. Am încercat să negociem cu unele cămine pentru bătrâni, să le aducem asistaţi de la Sighetu Marmaţiei, însă când aud ce probleme au aceste persoane, refuză să-i primească. Am încercat să-i relocăm la alte centre din ţară, dar este o problemă nerezolvată la nivel naţional. O altă soluţie ar fi să relocăm personal din alte centre ale DGASPC, care să lucreze cu aceşti bolnavi, însă este imposibil să-i convingem”, a subliniat Gabriel Zetea.

În finalul discuţiei, Florin Hossu a promis că va organiza o masă rotundă, unde să fie ridicate problemele din sistem.

(a.b.m.)