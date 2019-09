Anuala Artelor, evenimentul major al breslei artiştilor plastici pro­fesioniști băimăreni, reuneşte şi în acest an, pe simezele Galeriei Hollósy din Colonia Pictorilor Baia Mare, crea­țiile realizate în ultimul an în domeniul artelor plastice şi decorative.

Această ediție are ca şi invitați 11 colegi, artişti plastici profesionişti din Centrul Universitar Iaşi, care ne onorează prezentând 25 de lucrări de artă (pictură, sculptură, fotografie). Alături de aceştia, în număr de 64, artiştii plastici, membri ai Filialei Baia Mare a UAPR, reunesc în expoziţie un număr de 105 lucrări de artă. Vernisajul expoziţiei Anuala Artelor 2019 va avea loc la Colonia Pictorilor Baia Mare, sâmbătă, 28 septembrie 2019, de la ora 17 în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul Sărbătorii Castanelor. Expoziţia va fi deschisă în perioada 28 septembrie – 24 octombrie 2019.