Haiducii de tip nou!

Am fost la două ore de scaldă, la o piscină în aer liber din Baia Mare. Am dat banii la intrare, dar încasatoarea nu mi-a eliberat bonul fiscal, iar când l-am cerut, fata m-a privit uimită. Două ore de bălăceală costă 20 lei pentru o persoană. Apa, cam rece şi cam împuţită, nu se încadrează în parametrii analizei olfactive. Am primit o brăţară care îţi dă dreptul la o cutie în care să-ţi pui hainele. Poţi să comanzi tot ce este pe meniul localului de pe marginea piscinei. La bar, o fetiţă de 14-15 ani învaţă să servească (nu cred că este angajată legal, ci la negru). Aducerea comenzii durează zeci de minute, că doar ai timp să stai pe şezlong… Dacă depăşeşti timpul plătit de 120 de minute cu 20 de lei, fiecare 10 minute se taxează cu 5 lei, deci o oră în plus te mai costă 30 de lei. Ora în care ai aşteptat mâncarea şi băutura!

Preţurile sunt mari, gramajul este îndoielnic, iar prospeţimea garniturilor lasă de dorit. Adaosul practicat nu-i la vedere, iar personalul angajat se distinge de restul lumii prin faptul că este … îmbrăcat. Figuri de multă vreme ieşite la pensie spală mesele şi schimbă scrumierele. Freacă duşumelele o femeie în vârstă, de-ţi vine să-i plângi de milă.

La intrare, un tablou prezintă regulamentul de ordine interioară, doar că nu apare nici o obligaţie a unităţii, ci doar clienţii au restricţii. Nu există nici măcar o condică de reclamaţii. Nu se mai tem aceşti proprietari de restaurant, hostel, piscină nici de Garda de Mediu, nici de DSP, DSV, ANPC, Poliţie Economică, I.T.M, Antifraudă, de nimeni şi nimic.

Jaful pe faţă nu se poate accepta! Pe bonul fiscal, nu sunt detailate serviciile şi produsele separat. Cererea de piscine fiind mare şi oferta mică, patronii îşi fac de cap. (V.T.)