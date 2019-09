Azi • Ziua Mondială pentru Siguranţa Pacientului

În octombrie 2004, O.M.S. a lansat programul WHO Patient Safety privind siguranţa pacientului, ca răspuns la o rezoluţie a Adunării Mondiale a Sănătăţii (2002), care solicita Organizaţiei şi Statelor Membre să acorde atenţie maximă acestei probleme.

Programul WHO Patient Safety îşi propune să coordoneze, să difuzeze şi să accelereze îmbunătăţirea siguranţei pacienţilor în întreaga lume.

Ziua Mondială pentru Siguranţa Pacientului a fost creată pentru a facilita dezvoltarea politicilor şi practicilor privind siguranţa pacienţilor în toate Statele Membre OMS şi pentru a acţiona ca o forţă majoră la îmbunătăţirea siguranţei acestora.

Campania ZMSP din acest an, organizată pentru prima oară în România, cu tema Îngrijirile medicale în condiţii de siguranţă are ca scop Conştientizarea profesioniştilor din domeniul furnizării serviciilor de sănătate, precum şi a pacienţilor asupra importanţei îngrijirilor medicale de calitate cât şi asupra siguranţei pacienţilor.

Obiectivele campaniei sunt: informarea profesioniştilor din sănătate asupra importanţei îngrijirilor medicale în condiţii de siguranţă; conştientizarea medicilor asupra necesităţii utilizării corecte a tehnologiilor şi instrumentelor pentru realizarea unui act medical mai sigur cu efecte secundare reduse; informarea pacienţilor şi aparţinătorilor acestora asupra importanţei implicării eficiente în îngrijirea lor în cursul terapiei – a informat dr. Rareş Pop, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş.

(o.m.)