Maşini de … vot

Provocările contemporane şi efectele negative ale manipulării oamenilor se văd şi la noi, agravarea conflictului dintre societate, sistemul politic şi sistemul economic fiind continuă. Liderii caută alternative, iar principala idee vehiculată este să gîndim problemele la nivel global, ceea ce presupune să avem o viziune critică asupra democraţiei – care tinde să-i transforme pe alegători în roboţi ce votează.

Lumea a scăpat de imperii în urmă cu 101 ani, coloniile s-au eliberat de sub dominaţia puterilor coloniale, însă controlul asupra ţărilor slab dezvoltate este exercitat acum prin economia capitalistă, centrul dominat fiind în statele din occident. După obţinerea independenţei, aşa-zisa lume a treia a fost inclusă şi integrată în complexul sistem economic mondial, ghidat de relaţiile comerciale. Cam pe aici sîntem şi noi!

Calitatea vieţii românilor este mai bună după aderarea la Uniunea Europeană în 2007, dar majoritatea trăieşte la nivelul de subzistenţă, îşi asigură hrana, însă întîrzie mereu cu plata facturilor. Sentimentul că ai viaţă de calitate slabă duce la suferinţă şi nemulţumire. 96% dintre familiile din România deţin în proprietate o casă (cele mai multe sînt primite/cumpărate de la stat imediat după Revoluţia din 1989), la preţul de inventar, avantaj major, de care generaţia noastră se bucură.

Grijile celelalte ne tulbură mintea, sîntem nervoşi şi concentraţi excesiv pe imediat, propriile nevoi ne apasă. Am fost educaţi să ne fie frică de existenţă, să ne luptăm cu vitregiile şi să suportăm opresiunile sistemului politico-economic. Sîntem însă învăţaţi greşit, avem obiceiuri care ne alterează viaţa, dar ne putem schimba viziunea, putem să adoptăm altă etică, să preţuim alte deprinderi de viaţă, chiar să ne amuzăm, dacă nu sîntem bucuroşi.

Prima schimbare ar fi să nu ne urîm pe noi înşine şi nici pe semeni. Să ne fie suficientă o casă, o haină, o lingură, iar pe a doua s-o dăm celor ce n-au. Să ne detaşăm de dorinţa de-a stăpîni ceva, preocuparea pentru sine trebuie redusă raţional. Să ne pese de ce se află în afara noastră, să ne concentrăm pe familie, celor din jur să le purtăm de grijă. Căderea în dezgust faţă de sine şi de oameni ne umple de negativitate.

Oamenii sînt mulţumiţi cînd dau roade, atunci uită de incertitudinile existenţei. La suflet ne putem gîndi seara – în rugăciune cerem pîinea de toate zilele pentru noi toţi. Disciplinarea din afară este calea spre o viaţă normală, fără preocupare în exces pentru eu. Pe de altă parte, interzicerea păcatului duce la depravare – pentru a nu fi ridicoli, vom alege calea de mijloc. N-ar trebui să facem nimic pentru bani, laude sau recompense, ci pentru că ne place să facem ce facem (o muncă obiectivă).

Politicienii noştri îşi pierd respectul de sine, doresc să fie nu doar admiraţi pentru farmecul lor, ci şi temuţi pentru agresivitatea faţă de adversari. Or violenţa aduce întotdeauna eşecul, urmat de furie pînă la zdruncinarea minţii şi nebunie. Aşa-i politicianul nostru, agitat, temător că va pierde alegerile, rupt de alegători, de la care vrea doar voturi. Voinţa de succes politic cu orice preţ este plătită prin pierderea inteligenţei şi a sensibilităţii de om.

Încercările de manipulare a alegătorilor sînt vizibile peste tot şi comunicarea eronată va duce la absenteism în următoarele alegeri, căci oamenii sînt revoltaţi, conflictul lor cu sistemul politic şi economic fiind continuu. Soluţia ar fi să căutăm alternative, să gîndim independent, într-o viziune etică şi morală, ca fiinţe gînditoare, care nu se revoltă împotriva sinelui şi nici împotriva altora. Important este să nu ne robotizăm!