Resfinţirea bisericii din Moara Borşii

Duminică, 15 septembrie 2019, duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a resfinţit biserica din Parohia Moara Borşii, Protopopiatul Satu Mare, cu hramul „Sfânta Treime”, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească şi a rostit cuvânt de învăţătură, preot paroh Vasile Ioan Istrate.

Slujba de sfinţire

Târnosirea bisericii, construită din lemn, în anul 2016, în doar trei luni de zile, de o mână de credincioşi formată din 50 de familii şi 20 de văduve, a fost făcută de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în anul 2016. De atunci, biserica a fost pictată, au fost efectuate lucrări noi în exterior şi interior, a fost construite o clopotniţă, un lumânărar, un gard împrejmuitor etc., ceea ce impunea săvârşirea unei noi slujbe de resfinţire.

Aceasta a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, cu respectarea întocmai a rânduielii ortodoxe. Astfel, au fost oficiate toate rugăciunile pentru resfinţire, a fost miruită cu Sfântul şi Marele Mir, atât în exterior, cât şi pictura din interior, recent încheiată, iconostasul sculptat în lemn de tei, construit recent, întreg registrul de icoane, Sfântul Altar şi Proscomidiarul.

„Momentul sfinţirii unei biserici este sărbătoarea cea mai importantă, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Este o nouă zi de Paşti, întrucât este sărbătoarea sărbătorilor şi binecuvântare a binecuvântărilor, deoarece cu Sfântul şi Marele Mir sunt unşi pereţii bisericii şi interiorul ei, invocându-se să se coboare Duhul Sfânt. Slujba sfinţirii nu este altceva decât momentul în care Ierarhul, preoţii şi dumneavoastră oferă şi închină lui Dumnezeu ceea ce ei au înfăptuit. Sfinţirea unei biserici este un act profund dumnezeiesc şi haric prin care Dumnezeu nevăzut aici a primit jertfa dumneavoastră.”

Sfânta Liturghie Arhierească

După slujba de resfinţire, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, împreună cu soborul, pe o scenă amplasată în curtea bisericii.

Din sobor au făcut parte Pr. Florin Orăştianu, secretar protopopesc al Protoieriei Satu Mare, Pr. Ciprian Coza, secretarul Protopopiatului Chioar, Pr. Andrei Gavriş, referent economic eparhial, Pr. Daniel Chira, paroh în Crucişor, ctitorul bisericii resfinţite acum, Pr. Vasile Ioan Istrate, paroh, Protos. Acachie Irimea de la Mănăstirea Strâmba din judeţul Sălaj, Protos. Gherontie Niergheş, stareţul Mănăstirii Măriuş, Pr. Mădălin Vasile Tăut, paroh în Iegherişte, Pr. Mircea Alexandru Câcău, paroh în Bicău, preoţi invitaţi din parohiile din jur, arhidiaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul A.S.C.O.R. din Baia Mare, dirijat de Maria Ana Zoicaş, şi de un grup de teologi din localitatea Crucişor.

Mulţime mare de credincioşi a venit la Sfintele Slujbe din Parohia Moara Borşii, din sat, precum şi din satele din jur, aşa cum se obişnuieşte aici la orice eveniment de o asemenea anvergură.

În rândul credincioşilor s-au aflat prefectul Darius Filip al judeţului Satu Mare, care a sosit împreună cu soţia şi copilul său mic, pentru a-l întâmpina pe Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul, deputatul Octavian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, născut în această comună, binefăcător al acestei parohii, primarul comunei Crucişor, Romi Coza, binefăcători din localitate şi din alte părţi.

Cuvântul de învăţătură

În timpul Sfintei Liturghii, la Chinonic, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a rostit un frumos cuvânt de învăţătură, în care a explicat credincioşilor de ce se poate oficia Sfânta Liturghie în curtea bisericii, nu numai înăuntrul ei, rolul Sfântului Antimis pe care se oficiază Sfânta Liturghie, rolul Sfintelor Moaşte de Sfinţi Mucenici, care sunt puse în Sfântul Antimis şi în Sfânta Masă din Sfântul Altar.

Apoi, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a explicat credincioşilor conţinutul Sfintei Evanghelii a duminicii, despre luarea Crucii şi urmarea lui Hristos, despre taina Sfintei Cruci şi puterea ei în viaţa oamenilor, precum şi despre darul pe care îl primim din partea lui Dumnezeu prin venirea noastră pe lume:

„Noi, fiecare în parte, suntem darul lui Dumnezeu, pentru că am venit în această lume, deoarece a rânduit Dumnezeu, a precizat Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. N-am venit că am dorit noi, fiecare în parte, am venit pentru că cineva a voit acest lucru. Nu suntem produsul hazardului, suntem darul lui Dumnezeu, persoane unice fiecare dintre noi. Suntem unici fiecare dintre noi, în felul nostru, având o chemare sfântă: darul lui Dumnezeu, care s-a sălăşluit în fiinţa noastră. Fiecare dintre noi are o înclinaţie. Un dar sau mai multe daruri, iar aceste daruri sunt lucrarea lui Dumnezeu în fiinţa noastră, darurile pe care Dumnezeu a rânduit să le moştenim de la părinţii noştri. De aceea, trebuie cu multă recunoştinţă să mulţumim dăruitorului, Bunului Dumnezeu şi părinţilor noştri, care ne-au adus pe lume.”

În continuare, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul s-a oprit asupra mesajului Sfintei Evanghelii:

„Mesajul principal al Evangheliei de azi este să nu uităm că suntem trecători şi că adevărata viaţă este dincolo de mormânt. Trebuie să trecem toţi prin uşa cea grea a morţii şi a mormântului, iar dincolo, când Dumnezeu ne va chema pe toţi la judecată, după judecata finală, va fi adevărata viaţă. De am avea toţi banii Pământului, nu putem cumpăra mântuirea sufletului. Împărăţia lui Dumnezeu nu putem să o câştigăm decât arătând iubire, dragoste faţă de aproapele şi faţă de Dumnezeu”, a spus în încheiere Preasfinţitul Părinte.

Distincţii

Pentru hărnicia şi buna chivernisire de care a dat dovadă în cei trei ani şi jumătate de când este paroh în Moara Borşii, preotul Vasile Ioan Istrate a fost hirotesit iconom, cu dreptul de a purta brâu roşu.

O diplomă de vrednicie a fost acordată tuturor credincioşilor, ctitorilor şi binefăcătorilor pentru efortul depus.