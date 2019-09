Ziua de curăţenie generală – 21 septembrie

În Maramureş, în data de 21 septembrie se va desfășura o nouă zi de curăţenie naţio­nală. Autorităţilor admi­nis­traţiei publice locale li s-a cerut în cadrul şedinţei în sistem de videoconferinţă, susţinută ieri, 16 septembrie, la Prefectura Maramureş să se implice și să sprijine voluntarii în acţiunile de ecologizare. ”Let’s Do It Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din ţara noastră. România este parte din reţeaua internaţională Let’s Do It World, fiind a patra ţară care a organizat o acţiune naţională de curăţenie.