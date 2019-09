Tabăra „Un pas spre viitor”, o şansă pentru tinerii din sistemul de protecţie

În perioada 2-6 septembrie 2019, în staţiunea Şuior – Maramureş, s-a desfăşurat prima ediţie a taberei „Un pas spre viitor” pentru copiii şi tinerii din sistemul de protecţie. Participanţii au fost 15 tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, proveniţi din orfelinate sau case de tip familial, din judeţele Iaşi, Botoşani şi Neamţ. Timp de 5 zile, aceştia au avut ocazia să participe la seminarii care au avut ca teme educaţia pentru sănătate, orientare în carieră, educaţia financiară şi au întâlnit profesionişti din diverse domenii şi meserii pe care le-ar putea alege după terminarea studiilor.

Tabăra a fost organizată de Hope and Homes for Children şi NN, în cadrul parteneriatului strategic prin care, pe o perioadă de 3 ani, 150 de tineri din programul de integrare socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului vor fi sprijiniţi să dezvolte abilităţi pentru o viaţă independentă şi pentru integrarea cu succes în societate.

În fiecare an, aproximativ 3.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani părăsesc sistemul de protecţie a copilului, fără a fi pregătiţi pentru o viaţă independentă sau având o pregătire extrem de limitată. Aceştia reprezintă categoria vulnerabilă expusă marginalizării şi excluderii sociale, pentru că întâmpină greutăţi la angajare, fiind expuşi şomajului. Apoi, nu au locuinţă, sunt expuşi delincvenţei, vagabondajului, cad adesea victime ale criminalităţii, consumului de droguri, exploatării sexuale. Nu au familie şi nici mijloace proprii de subzistenţă.

La abandonul iniţial al mamei, odată cu părăsirea instituţiilor în care au crescut, se adaugă abandonul societăţii, al statului, al tuturor. Se ştie că în perioada instituţionalizării, copiii şi tinerii dobândesc comportamente sociale şi profesionale într-o măsură redusă. Sunt „obişnuiţi” să primească totul de-a gata, nu ştiu să-şi gestioneze banii. În plan emoţional, aceşti tineri sunt nesiguri, ajung să depindă în permanenţă de cineva. În acest fel, tranziţia de la viaţa în instituţie la traiul independent ajunge să fie, în majoritatea cazurilor, sortită eşecului. De aceea au loc asemenea tabere pentru a-i ajuta pe aceşti copii şi tineri.

Activităţile desfăşurate în tabără au avut scopul de a le facilita accesul la informaţii care să-i ajute în alegerea unei cariere, cum să-şi păstreze locul de muncă, dobândirea unor aptitudini de trai independent. Invitaţii speciali ai taberei au fost profesionişti din diverse domenii şi meserii (constructor, frizer, bucătar, specialişti în programare şi marketing), alţi tineri care au crescut în sistem, dar şi vedete.

Pe lângă seminarii şi activităţile educative, tinerii au avut parte şi de activităţi în aer liber, jocuri de grup şi vizionare de filme propuse de invitaţi, acestea ajutându-i să se relaxeze şi să se bucure de ultimele zile de vacanţă înainte de începerea şcolii.

Până azi, 54.974 de copii au beneficiat de serviciile Hope and Homes for Children România, al cărei obiectiv este ca până în anul 2026 să fie eliminată instituţionalizarea copiilor în ţara noastră.

(o.m.)