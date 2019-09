Politici neîndreptăţite

Curtea Constituţională a stabilit că există un conflict de natură constituţională între primul-ministru Viorica Dăncilă şi preşedintele Klaus Iohannis, deci şeful statului urmează să emită „de îndată” decretele prezidenţiale de revocare din funcţie a unor miniştri şi să motiveze în scris de ce nu acceptă propunerile de numire a noilor miniştri. Preşedintele ar putea să refuze în continuare să-şi exercite atribuţiile, însă dacă nu se va înţelege cu premierul, amîndoi vor pierde alegerile prezidenţiale din noiembrie 2019!

Conflictul dintre Guvern şi Preşedinţie a generat blocaje în şase ministere rămase fără ministru, dar Curtea Constituţională nu poate impune pacea între cele două puteri executive. Votul judecătorilor constituţionali a fost 7 „pentru” şi 2 „împotrivă”, al judecătoarelor Livia Stanciu şi Elena-Simina Tănăsescu. Situaţia este acutizată de faptul că Iohannis şi Dăncilă se află în precampanie electorală, mesajele lor nu urmăresc interesul public. Între candidaţi se duce o luptă de eclipsare, amîndoi vorbesc decis, au chipul aspru, zîmbesc ironic, nu comunică, îşi distorsionează reciproc mesajele.

Cîştig de cauză are monologul vituperant, cu atac la persoană, fiind socotit cîştigător cel care atacă fără oprire. Li se pare o slăbiciune să dea replică, aşa că acuză fără să obosească, pînă ajung în pragul nebuniei… Ţăranii au proverbul că cel mai deştept cedează, însă în politică nu se aplică înţelepciunea, podurile sînt rupte sistematic şi prăpastia devine tot mai adîncă.

Constatăm o comunicare silită, semn că cei doi nu se recunosc, deci nu pot ajunge la o înţelegere. Avînd în vedere că încasează lunar indemnizaţii de la stat, ar trebui să-şi îndeplinească atribuţiile şi să se respecte, chiar dacă sînt din partide diferite. În condiţii de conflict artificial, democraţia pierde sistematic şi apar semne de dogmatism, acceptă teze false şi nu-şi sincronizează motivele cu mijloacele.

Partidele se străduiesc să domine prin tehnici de manipulare, deşi ar fi de preferat să se impună în faţa opiniei publice prin apeluri la o acţiune constructivă, după principii care apără interesul comun. Politicienii cad în incultură, nu respectă regula majorităţii şi minorităţii, devin autoritari. Noi (alegătorii) ne păstrăm autonomia de sine, comunicăm şi ne orientăm spre binele comun, pentru a ne bucura de progresele din societate.

Democraţia nu presupune o înţelegere etică, dar Constituţia prevede reguli care fac convieţuirea posibilă, chiar dacă apar şi limitări ale democraţiei. Respectarea principiilor constituţionale duce la crearea de punţi între puterile statului, însă avem nevoie şi de puţin patriotism din partea preşedintelui şi a premierului. Politica sălbatică trebuie domesticită, ţelul nostru fiind societatea pluralistă, în care coabitează mai multe concepţii despre lume, iar indivizii sînt respectaţi egal.

Pînă la alegeri mai sînt două luni şi fiecare dintre candidaţi poate alege să facă binele de care are nevoie ţara. Preşedintele şi premierul se află în conflict, dar decizia Curţii Constituţionale, deşi este definitivă şi general obligatorie, are şanse scăzute să aducă pacea şi colaborarea. Dacă Klaus Iohannis va emite de îndată decretele de numire pentru miniştrii interimari şi va refuza să-i numească pe miniştrii titulari propuşi de Viorica Dăncilă, conflictul nu se va stinge şi noul preşedinte ales va fi Dan Barna.