Arta plastică băimăreană

Filiala Baia Mare a Uniunii Artiştilor Plastici are o bună reputaţie între cele din România. În ultimii ani, mulţi artişti băimăreni au fost primiţi ca membri stagiari şi titulari, filiala municipală devenind mai puternică.

Dintre artiştii care participă la expoziţii de grup, personale şi colective, pe plan local, naţional şi internaţional, îi pomenim pe: Laura Ghinea, Dorel Topan, Ioan Angel Negrean, Kovacs Bertalan. În fiecare an, majoritatea membrilor filialei expun lucrări la expoziţia «Artistul plastic al anului» şi la «Anuala artelor», evenimente ce se desfăşoară în Colonia Pictorilor, recent reabilitată şi renovată. Tot filiala UAP Baia Mare organizează, în fiecare an şi periodic, manifestări artistice de amploare la Galeria de Artă de pe bd. Bucureşti: expoziţii personale şi de grup, în care expun şi invitaţi din alte centre artistice, la care participă un public numeros. Ca senior curator, la Galeria de Artă, împreună cu 16 artişti membri ai filialei, am organizat şase expoziţii de grup, axate pe nud, portret şi peisaj, cu impact asupra publicului vizitator. Dintre artiştii participanţi îi amintesc pe: Laura Ghinea, Codruţa Săsăran, Ioana Ileana Moldovan, Cristina Cucu, Dorel Topan, Ioan Angel Negrean, Kovacs Bertalan, Adrian Chira, Paul Leş, Nicolae Suciu, Vasile Jurje, Barbu Crăciun, Nicolae Caţavei, Rozsnyai Valentin Iosif, Călin Moldovan, Aurel Cucu, Marius Mureşan.

Vasile NAŞCU, grafician