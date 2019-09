Maramureşul, filmat de o echipă TV din Coreea

O echipă de oameni de televiziune din Coreea de Sud a sosit în această săptămână în Maramureş. Scopul vizitei lor a fost acela de a filma locuri frumoase din judeţul nostru pentru un film documentar, care va rula la televiziunea lor naţională. Proiectul este realizat de Universitatea Hankuk în colaborare cu Ministerul Turismului din România. Maramureşul a fost ales alături de alte câteva zone pitoreşti din ţară.

Coreenii au filmat timp de cinci zile, atât în Baia Mare, cât şi în judeţ, în zonele cunoscute în toată lumea: „Ca urmare a unei solicitări venite de la Ministerul Turismului, ne bucurăm să avem alături de noi, pe parcursul unei săptămâni, o echipă de televiziune din Coreea de Sud. Ei sunt producători de materiale documentare şi au venit în România să încerce, pe parcursul a o lună de zile, să surprindă pe peliculă cât mai multe locuri interesante, iar apoi să le prezinte pentru turiştii din ţara lor. Acum suntem după cinci zile de filmat în Maramureş. Am început în Municipiul Baia Mare, apoi am fost în Budeşti, Bârsana, ne-am îndreptat apoi spre partea istorică a Maramureşului şi am vizitat Săpânţa. Pe urmă am urcat pe culmile din împrejurimile Borşei. Joi am ajuns la mocăniţă, am trecut prin Vişeu şi în final în Breb, unde am organizat o mică sărbătoare a zilelor de filmare pe care le-am avut alături de ei. Interesul lor este pentru obiective turistice, cât mai multă tradiţie, arhitectură foarte multă, îi interesează partea de contrucţii de lemn. Au filmat meşteri populari, dar s-au îndreptat şi spre partea culinară. În Breb am avut un moment foarte reuşit în care s-a gătit în direct, cum ar veni, iar noi ne-am bucurat de produsul finit”, a spus reprezentantul Consiliului Judeţean Maramureş, Dan Carpov.

Documentar în 13 episoade

Profesorul Jeong O. Park, care este şi directorul Centrului de cultură şi civilizaţie românească de la una din marile universităţi din Coreea, a avut ideea realizării acestui documentar, după ce a scris şi o carte despre România: „Ideea acestui film documentar în 13 episoade a fost gândită, în colaborare cu televiziunea naţională din Coreea de Sud, de către prietenul meu, profesorul Jeong O. Park, care este directorul Centrului de cultură şi civilizaţie românească de la una din marile universităţi din Coreea, Universitatea Hankuk. El a fost în Maramureş şi a avut această idee. A mai scris o carte de 500 de pagini, care stă la baza acestui film, despre România. În cadrul universităţii din Coreea există şi un centru Brâncuşi. Aici se găseşte o reproducere a Coloanei Infinitului, dar şi a Masei Tăcerii. Urmează acum Poarta Sărutului. Totul este finanţat de către Universitatea Hankuk. Colaborarea se va extinde pe viitor şi mă bucur că dom­nul profesor este extrem de ineteresat de România, vorbeşte foarte bine româneşte, a terminat studiile la noi în ţară. Solicitarea pentru acest documentar a fost din partea televiziunii naţionale, către Ministerul Turismului şi ambasadă. Iată că a ieşit un lucru extraordinar, extrem de benefic pentru promovarea României în general şi pentru Maramureş în special”, a precizat prof. univ. dr. Petru Dunca, Universitatea de Nord Baia Mare.

Judeţul nostru i-a impresionat pe coreeni

După ce au bătut în lung şi în lat judeţul Maramureş, timp de o săptămână, oamenii de televiziune din Coreea au rămas surprinşi de frumuseţea şi unicitatea locurilor vizitate: „Maramureşul este diferit de restul zonelor în care am fost, este cu totul spectaculos. Este diferit de orice altă regiune ca arhitectură, iar cultura, de asemenea este diferită. Este impresionant ce am găsit aici. Nu am mai văzut niciodată locuri precum Cimitirul Vesel, sau valea Vişeului cu mocăniţa. Cum a fost pentru prima dată când am vizitat aceste locuri, am rămas profund impresionat de frumuseţea lor. M-am îndrăgostit instantaneu de judeţul dumneavoastră. Sper ca şi alţi turişti din ţara mea să vină în vizită în Maramureş în urma filmului pe care îl facem noi acum. Părerea mea este că Maramureşul este ceva unic, nu mai găseşti niciunde în lume un loc ca acesta”, a declarat Shin Yechan, producător TV din Coreea. El a promis că va mai reveni pe meleagurile noastre, cu dorinţa de a realiza un documentar strict legat de mocăniţa de pe Valea Vaserului.