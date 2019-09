Klaus Iohannis, la depunerea candidaturii: ȘTIU ce trebuie făcut și împreună cu un guvern pro european, în jurul PNL-ului, vom face această muncă pentru români! (P)

Președintele Klaus Iohannis, în aplauzele a 3000 de susținători, însoțit de președintele Partidului Național Liberal Ludovic Orban și mai mulți lideri ai partidului și-a depus oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale.

La Biroul Electoral Central s-au depus peste 2.200.000 milioane de semnături. Candidatul Partidului Național Liberal a fost întâmpinat de peste 3.000 de susținători care au scandat minute în șir: ”Iohannis! Iohannis! Iohannis! Iohannis!”. Președintele a strâns mâinile simpatizanților și și-a făcut selfie-uri cu mulți dintre cei prezenți.

” Sunt foarte bucuros că pot să vă anunț: mi-am depus candidatura pentru încă un mandat de Președinte al României și, împreună cu documentele mele, am depus, împreună cu PNL, peste 2.200.000 de semnături ale românilor care susțin această candidatură. Este un număr imens și acest lucru mă bucură foarte, foarte mult. În același timp, trebuie să spun că sunt foarte bucuros că s-a reușit această acțiune de strângere de semnături evident prin și cu sprijinul PNL, al Partidului Național Liberal, și al celor care au dorit să fie alături de noi”, a declarat președintele Klaus Iohannis în fața simpatizanților.

Totodată, Klaus Iohannis a evidențiat motivele pentru care își dorește un nou mandat:

”Este o perioadă complicată pentru România și este nevoie de o muncă imensă pentru a repara tot ce a stricat PSD în acești aproape trei ani. Este nevoie însă, și aici cu toată lumea cred că suntem de acord, este nevoie de modernizarea României, este nevoie de spitale moderne, este nevoie de autostrăzi, este nevoie de școli curate, este nevoie de o administrație care are în centrul ei cetățeanul și nu aparatul funcționăresc. Iar toate aceste lucruri trebuie realizate, trebuie reclădite și trebuie să înțelegem cu toții că acest lucru poate să fie denumit simplu: România normală. Ceea ce îmi doresc eu pentru țara mea, pentru România, este o Românie normală, asta însemnând instituții funcționale, respectarea cu sfințenie a drepturilor cetățenești. România normală este o țară din care tinerii nu mai vor să plece. România normală este țara în care mulți dintre cei care au plecat vor să se întoarcă cu drag și cu speranță”.

Președintele a fost foarte ferm și a subliniat că pe perioada primului mandat, în ciudat imensei pagube produse de PSD, a reușit prin toate mijloacele constituționale și instrumentele de care a dispus să prevină foarte multe stricăciuni, planificate de social democrați.

”În acești ani trebuie să vedem imensa pagubă produsă de PSD și cred că pot să spun, acum, la sfârșit de mandat, că am reușit, prin mijloacele constituționale, prin instrumentele la dispoziția Președintelui, să previn foarte multe din stricăciunile planificate de PSD. Chiar recent am avut o reușită notabilă, foarte frumoasă, împreună cu românii, când am reușit, la referendumul din 26 mai, împreună cu 6 milioane și jumătate de români, să oprim distrugerea justiției planificată și pusă parțial în operă deja de PSD.”, a declarat Klaus Iohannis, la ieșirea de la Biroul Electoral Central.

În continuarea mesajului său, președintele Klaus Iohannis, a transmis că suntem într-o perioadă complicată și este necesară o muncă imensă de reconstruire a României care se poate face cu un guvern pro-european, ales democratic, în jurul PNL.

”Iată, aici ne aflăm acum și este nevoie de muncă de reconstruire, de resetare, de normalizare, de modernizare a României. Sunt dispus să conduc această muncă, știu ce trebuie făcut și împreună cu un guvern pro-european, un guvern ales democratic, un guvern care se va constitui fără îndoială în jurul PNL, vom face această muncă. Vom face această muncă pentru români! Îmi doresc acest al doilea mandat pentru a conduce această muncă de modernizare, europenizare, normalizare a României”, a declarat președintele Iohannis.

La plecare, președintele Klaus Iohannis a salutat oamenii veniți să își arate sprijinul pentru obținerea unui nou mandat de președinte al României și a răspuns cu simpatie la numeroasele solicitări de selfie-uri și autografe.